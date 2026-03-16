Вместо "Оскара" приехал в Украину? Шона Пенна показали на фото в Киеве

Актер мог выбрать поездку в Украину вместо киноцеремонии

Известный украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов неожиданно поделился фотографиями с большим другом Украины Шоном Пенном, сделанными в Киеве.

Шоумен в своих соцсетях опубликовал подборку кадров, на котором также присутствует его жена, телеведущая и модель Екатерина Осадчая. Когда были сделаны фотографии — неизвестно, однако есть один нюанс.

Дело в том, что Шон Пенн не появился на церемонии Оскар, которая состоялась в США 15 марта. Западные медиа предполагают, что причиной его отсутствия могла стать вероятная поездка актера именно в Украину.

Поздравляем нашего друга и патриота Украины Шона Пена, с третьим в его жизни Оскаром!! Первый был в 2004 году за фильм Mystic River! Второй в 2009 году за фильм "Milk"! И вот третья награда за фильм "Одна битва за другой"! Браво Маэстро и благодарим за неустанную поддержку Украины!! Юрий Горбунов

Шон Пенн в Киеве с Осадчей и Горбуновым

Напомним, что голливудский актер победил в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в военной драме "Битва за битвой". Золотую статуэтку получил как Пенн, так и сам фильм, а также режиссер фильма Пол Томас Андерсон.

Шон Пенн активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В 2022 году актер передал одну из своих золотых статуэток президенту Украины как знак веры в победу.

Напомним, что главные награды в 2026 году получили актер Майкл Б. Джордан и актриса Джесси Бакли. Они стали главными триумфаторами "Оскара".