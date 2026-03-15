"Отмена" Шаламе, россияне и предупреждения о беспилотниках: громкие скандалы вокруг "Оскара 2026"

Украинских фильмов среди номинантов на премию нет

Нынешняя церемония вручения премии Academy Awards, более известная как "Оскар", еще до начала оказалась в центре нескольких громких историй — от безопасности до культурных и политических споров. Пока Голливуд готовится к 98-й церемонии в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, внимание медиа привлекли сразу несколько скандалов, омрачивших традиционный предоскаровский ажиотаж.

Речь идет об усиленных мерах безопасности после предупреждения спецслужб, споры вокруг высказываний актеров и даже русский след. "Телеграф" собрал самые громкие скандалы вокруг "Оскара 2026".

Усиленная безопасность из-за предупреждения ФБР

По данным западных медиа, организаторы ужесточили меры после предупреждения от ФБР о возможной атаке беспилотников. В сообщении говорилось, что Иран якобы может рассматривать сценарий запуска дронов в направлении западного побережья США как ответ на военные действия Соединенных Штатов.

Несмотря на это, власти Калифорнии подчеркнули, что конкретная или подтвержденная угроза именно для церемонии не зафиксирована. Вместе с тем, безопасность решили максимально усилить. В день происшествия вокруг театра создали примерно километровый периметр безопасности, привлекли около тысячи телохранителей, а также подразделения полиции, спецназ, служебных собак и даже системы противодействия беспилотникам.

Волна критики против Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе оказался в центре дискуссии после интервью, вышедшего примерно за две недели до церемонии. В интервью Мэтью Макконахи он отметил, что, по его мнению, опера и балет уже не вызывают такого интереса у широкой аудитории, как раньше: "Я не хочу работать в балете, опере и других сферах, где говорят: "Эй, давайте поддерживать жизнь этой штуки, хотя никому это больше не интересно".

Тимоти Шаламе.

В соцсетях актеру упрекали якобы пренебрежительное отношение к классическому искусству, а дискуссия вокруг его слов начала активно набирать обороты именно накануне церемонии, когда ему прогнозировали шанс на награду.

Скандал с актером фильма о Хинд Раджаб

Актер родом из Палестины Мотаз Малхис, сыгравший в ленте "Голос Хинд Риджаб" (о шестилетней девочке из сектора Газы, которую убили израильские войска во время войны между Израилем и Хамасом вместе с шестью членами семьи и двумя прибывшими парамедиками). Актер заявил, что не сможет присутствовать на церемонии вручения премии "Оскар" из-за проблем с получением визы в США. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Мотаз Малхис.

Российский след на "Оскаре"

Несмотря на отсутствие открыто пророссийских актеров среди главных номинантов Academy Awards, в списке претендентов все же есть проекты, связанные с Россией. В частности, на награду за лучший короткометражный анимационный фильм претендует фильм "Три сестры" режиссера Константина Бронзита — известного аниматора, который в 2016 году получал государственную премию РФ из рук Путина.

Также на "Оскар" в документальной категории номинирован фильм "Господин Никто против Путина", созданный российским бывшим учителем Павлом Таланкиным вместе с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Лента показывает, как в русских школах после начала войны появились элементы пропаганды. В то же время, украинские фильмы "2000 метров к Андреевке" Мстислава Чернова и "Я умерла в Ирпене" Анастасии Фалилеевой в финальный список номинантов не попали.

