Збирач земель чи завойовник Європи: Кулеба розкрив справжні плани Путіна щодо країн НАТО

Російський диктатор мріє залишитися в історії

Глава Росії Володимир Путін серйозно розглядає війну проти країн НАТО як спосіб довести занепад Європи та реалізувати власну "історичну місію". Кремль мислить категоріями завоювань і прагне встигнути скористатися вразливістю європейської безпеки.

Такою думкою поділився ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у власному Youtube-каналі. Він зазначив, що Путін ненавидить Європу лише трохи менше, ніж Україну. Диктатор вважає, що вони його зрадили.

"І йому треба довести те, що він вже 20 років згодовує Росії та решті світу: що Європа деградує, що Європи кінець, що Європа – це моральний і фінансовий банкрут, попри те, що це все ще один з найбагатших регіонів світу", – пояснив Кулеба.

"Прирости земелькою в процесі йому теж якби хочеться", – сказав він та додав, що російський правитель не буде проти забрати країни Балтії, адже зрозуміло, що жоден американський солдат за Європу не загине.

Дмитро Кулеба

"Він же ж мислить категоріями, що про нього буде написано в підручнику історії. Збирач земель, завойовник Європи. Оце історична місія. Там же не буде написано реформатор, який встановив тоталітарний режим. Ось навіщо йому атакувати країни НАТО", – пояснив колишній міністр.

Вся безпека Європи тримається на ідеї того, що американці будуть за Європу воювати, вважає він. Щоб вийти з цієї залежності, Європі потрібно за різними оцінками від 5 до 10 років. Тому очільнику Кремля необхідно встигнути, поки вони не стали міцними.

"Вони й в наступ не перейдуть, повірте мені. Він буде вести війну на їхній території, відбиватися від них, десь відступати, але Європа не перетне кордони Росії. Я вам скажу більше, вони навіть не будуть Москву бомбардувати", – спрогнозував Кулеба.

Нагадаємо, Трамп серйозно розглядає можливість виходу США із НАТО. Такі розмови почалися на тлі того, що багато країн-членів Альянсу не підтримали американські зусилля у конфлікті на Близькому Сході. "Мене НАТО ніколи не вражало. Я завжди знав, що вони паперовий тигр, і, до речі, Путін теж це знає", — сказав американський лідер.