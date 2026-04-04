Трамп не може кинути НАТО: що насправді чекає Альянс через війну в Ірані

Білий дім навряд чи сидітиме склавши руки

Попри гучні заяви та погрози президент США Дональд Трамп не може так легко вийти з НАТО, як собі це більшість уявляє. Адже не тільки голова Білого дому має право голосу в цьому питанні.

Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Radio NV. За його словами, Альянс ймовірніше чекає перезавантаження, але остаточний вихід Штатів з цього союзу зараз навряд чи відбудеться.

"Трамп просто так не може вийти з НАТО. Для цього, до речі, потрібно голосування в Конгресі, в сенаті. Для цього прийняли навіть закон. Чи хоче Трамп повністю вийти з НАТО? Навряд. Чи хоче він провчити європейців? Думаю, що зараз так", — пояснює експерт.

Він додає, що зараз президент США налаштований саме на питанні Європи в Альянсі. Але якщо вихід Штатів виглядає нереалістично, це не означає, що Білий дім буде сидіти склавши руки. Адже вони можуть вивести частину своїх військ, розташованих в Європі, можуть вивести частину засобів, і тоді європейці почуватимуться в меншій безпеці.

"З одного боку, вони будуть вимушені вкладатися більше, що для нас теж шанс. Насправді зараз в Москві почали качати історію про те, що не тільки НАТО, з яким, як вони вважають, є чимало проблем, але насправді зараз Європейський Союз стає військово-політичним альянсом", — каже Клімкін.

Таким чином вступ України в ЄС буде ускладненим, і ці умовні палки в колеса вставлятимуть дипломатичним шляхом, вважає ексміністр. Він додає, що Альянс у будь-якому випадку чекає перезавантаження, але цей етап послабить союз, чим можуть скористатись його вороги.

Що передувало

На початку квітня 2026 року після понад місяця операції в Ірані Трамп почав погрожувати НАТО, зокрема європейцям, що США вийдуть з Альянсу. Основою причиною невдоволення стала відмова союзників допомагати у війні на Близькому Сході. При цьому Трамп ще й дорікнув, що Європа нібито дає недостатні внески в колективну оборону.

