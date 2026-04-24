Торгують у РФ чи ні? Що відповів український бренд, який оскандалився з російською книгою

Представники бренду також розповіли, чому в Росії продаються речі з його торговою маркою

Український бренд одягу Ohueno опинився в центрі скандалу після публікації рекламного відео, в якому використали книгу російського видавництва. Ба більше, сторінки бренду є у заборонених в Україні MAX та "ВКонтакте".

"Телеграф" звернувся до Ohueno за поясненнями та отримав відповіді. Там стверджують про крадіжку торгової марки.

Виробник одягу осоромився, використавши під час знімання рекламного ролика книгу російського видавництва – переклад культового гумористичного науково-фантастичного роману британського письменника Дугласа Адамса The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.

Після хвилі обурення компанія видалила ролик і повторно оприлюднила його із заблюреною палітуркою, однак початкове відео вже встигло поширитися в мережі.

Палітурку книги заблюрили

Примітно те, що торгова марка Ohueno має сторінки у заборонених в Україні MAX та "ВКонтакте". Одяг продавався у РФ не тільки після повномасштабного вторгнення, це відбувається і зараз – останній допис у ВК датовано 2 квітня цього року.

Сторінка Ohueno "ВКонтакте"

Останній допис бренду "ВКонтакте"

Щодо Telegram, там просування одягу у 2026 році не задалося – можливо тому, що в Росії заблокували цей месенджер. Останній раз в акаунт заходили аж у січні. Варто зазначити, що номер телефону збігається з вказаним у ВК.

Сторінка Ohueno в Telegram

Згідно з інформацією у ВК, головний офіс розташовано в Обнінську Калузької області.

Інформація про бренд у Росії

На прохання "Телеграфу" пояснити вибір для реклами книжки саме російського видавництва та припущення, що ролик міг бути "заточений" під російський ринок, в Ohueno відповіли, що просто залишили це поза увагою.

"Ніхто нічого не планував, книга випадкова… Навіть не звернули на це уваги", – зазначають у компанії.

До слова, в Україні той же літературний твір був виданий у 2025 році під назвою "Путівник по Галактиці для космотуристів" видавництвом "Богдан". Звісно, державною мовою.

Щодо існування сторінок бренду у російському месенджері MAX та соцмережі "ВКонтакте", які заборонено в Україні, в компанії впевнено заявляють, що не мають жодного стосунку до цього та вже були вимушені давати роз'яснення, зокрема на офіційній сторінці. Зазначимо, що офіційної відповіді компанії ані на сторінці в Instagram, ані на сайті Ohueno "Телеграф" не знайшов.

Відповідь на запит "Телеграфу"

"Ми з ними вже 12 років воюємо де тільки можливо, писали в Instagram і Meta і документи надсилали на реєстрацію торгової марки. Ніхто нічого не може зробити з РФ і якось повпливати, а цей ТГ, який Ви надіслали на скріні взагалі вперше бачимо", – відповіли в Ohueno.

Нагадаємо, одним з предметів торгу на перемовинах про завершення війни в Україні для Росії є зняття санкцій. На цьому тлі в медіа все частіше пишуть про повернення на російських ринок західних брендів, що пішли з нього або припинили інвестувати в представництва після 2022 року.