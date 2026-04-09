Трамп погрожує покинути НАТО: для України є і ризики, і можливості

Якщо Європа залишиться без американської "парасольки безпеки", то це підвищить ризик нападу з боку Росії

Американський лідер Дональд Трамп погрожує покарати країни НАТО за недостатню допомогу проти Ірану, але нюанс полягає в тому, що будь-які зміни військової присутності США в Європі вимагатимуть часу та значних ресурсів.

"Телеграф" звернувся до експертів, щоб дізнатися, наскільки можливий вихід США з НАТО, чи реальне виведення військ США з країн, які не підтримали Штати під час війни в Перській затоці, і які загрози це може нести для України.

Шансів на вихід із Альянсу немає

У коментарі "Телеграфу" виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов сказав, що Трамп не має шансу вийти з НАТО.

З 2023 року діє закон, який забороняє президентові приймати рішення щодо участі або припинення участі в Альянсі. Для цього потрібна підтримка 2/3 сенаторів, що неможливо наголосив експерт.

За його словами, Трамп, безумовно, може ухвалити рішення про виведення військ США з Європи — або "додому", або передислокувати до країн, які "підтримували США". Йдеться про Румунію та країни Балтії.

Якщо передислокація відбудеться у цьому напрямі – це є плюс для України. А виведення додому порушить питання необхідності залучення України до екології Європи безпеки. Більше того, виведення військ — тривалий процес, який вже наступного року може зупинити Конгрес, коли зміниться розклад сил. пояснює Леонов.

Таким чином, для України прямої та безпосередньої загрози немає. Однак Росія може сприйняти цю ситуацію як вікно можливостей для атаки, наприклад, на країни Балтії.

Виведення військ та ризики для України

Політолог, юрист-міжнародник Роман Єделєв у коментарі "Телеграфу" теж зазначив, що юридично вийти з НАТО одним лише рішенням Трампа неможливо.

Він також, як і Леонов, вказав на законодавчий акт, який дозволяє вихід із НАТО лише через Сенат (2/3 голосів) або через Конгрес (ухвалення рішення обома палатами).

Наразі уявити такий сценарій практично неможливо. Але вже у 2024 році було зрозуміло, що таке законодавче обмеження потрібне. Тобто те, що нам здається зараз чимось дивовижним, уже 2024 року прогнозувалося як можливе наголосив співрозмовник.

Водночас, Трамп може обмежити участь США в роботі НАТО і без повноцінного виходу з Альянсу як міжнародної організації. Відкликати всіх американських генералів, офіцерів, припинити фінансування всіх проектів, блокувати всі рішення лише на рівні Альянсу. Єделєв каже, що формально США в НАТО, але від їхнього членства НАТО більше шкоди, ніж користі.

Виведення військ з окремих європейських держав можливе. Тому що із Трампом можливо все. Однак цей крок дорогий та тривалий. Трамп більше любить швидкі кроки. Тому тут слід стежити за розвитком подій, прогноз давати складно пояснив політолог

Щодо України, то, на думку Єделєва, тут є й ризики та можливості. Він зазначив, що якщо Європа залишиться без американської "парасольки безпеки", то це підвищить ризик нападу з боку Росії. Тому що Путін розумітиме, що американці не прийдуть на допомогу. А, наприклад, іспанці воюватимуть за балтійські держави навряд чи будуть.

А якщо Росія відкриє другий фронт, то ми житимемо у новій реальності. Однак відсутність американської парасольки безпеки може і пробудити європейські держави, змушуючи їх вкладати гроші у свою безпеку. А їхня безпека нерозривно пов’язана з боротьбою України, яку краще профінансувати грошима зараз, ніж воювати своїми громадянами. Тобто тут справді забагато і ризиків, і можливостей, які потрібно буде аналізувати за розвитком подій. підсумував експерт.

Передісторія

Дональд Трамп може покарати деякі країни-члени НАТО за те, що вони нібито не надали належної підтримки під час операції проти Ірану. Ймовірно, йдеться про закриття деяких військових баз та їх передислокацію.

"Досить сумно, що НАТО відвернулося від американського народу протягом останніх шести тижнів, коли саме американський народ фінансував їхню оборону", — заявила прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт.

У списку цих країн можуть бути:

Іспанія — єдина країна НАТО, яка не зобов’язалася витрачати 5% свого ВВП на оборону, — заблокувала американські літаки, які брали участь в операції в Ірані, від використання свого повітряного простору.

— єдина країна НАТО, яка не зобов’язалася витрачати 5% свого ВВП на оборону, — заблокувала американські літаки, які брали участь в операції в Ірані, від використання свого повітряного простору. Німеччина — її чиновники розкритикували війну Трампа, хоча Берлін є одним із найбільших та найважливіших центрів для американських військових для підтримки їхніх операцій на Близькому Сході.

— її чиновники розкритикували війну Трампа, хоча Берлін є одним із найбільших та найважливіших центрів для американських військових для підтримки їхніх операцій на Близькому Сході. Італія ненадовго заблокувала використання США авіабази на Сицилії.

ненадовго заблокувала використання США авіабази на Сицилії. Франція дозволила Трампу використати базу на півдні Франції тільки після того, як країні гарантували, що там приземляться літаки, які не брали участі в ударах по Ірану.

Найсуворіше покарання може чекати на Іспанію чи Німеччину. Йдеться про можливе закриття військових баз Штатів. Водночас розглядається варіант передислокації країнам, які виявилися "підтримуючими" — Польща, Румунія, Литва та Греція.

