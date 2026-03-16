Зеленський теж має Оскар: як він його отримав
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Статуетку президент отримав не в США, а в Україні
У ніч на 16 березня в американському Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Оскар 2026 року. І доки всі таблоїди та соцмережі обговорюють переможців у різних номінаціях, своєю статуеткою може похвалитися і президент України Володимир Зеленський.
"Телеграф" розповідає, звідки у колишнього актора та коміка, а нині президента воюючої України статуетка Оскар.
Унікальний жест підтримки
Оскар у Володимира Зеленського з’явився у листопаді 2022 року, пише bbc.com. Його подарував президенту знаменитий американський актор та режисер Шон Пенн під час третього візиту до нашої країни під час повномасштабної війни.
Під час зустрічі в Офісі президента Пенн дістав свій "Оскар" і буквально змусив Зеленського прийняти його. Це стало унікальним жестом підтримки та віри в Україну від американської знаменитості.
Це просто така дурна символічна річ, але якщо я знатиму, що він тут, з вами, то я почуватимуся краще і сильніше для боротьби… Коли переможете, привезете його назад до Малібу
Нагорода у відповідь
Володимир Зеленський у подяку за підтримку вручив Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Крім того, у Києві на Алеї сміливості було встановлено іменну табличку актора, оскільки він відвідав Україну в перший же день війни, 24 лютого 2022 року, для зйомок документального фільму.
Скільки "Оскарів" у Шона Пенна?
У березні 2026 року, буквально минулої ночі, Шон Пенн отримав свій третій Оскар за "Найкращу роль другого плану" у фільмі "Одна битва за іншою". Примітно, що на церемонії актор був відсутній, оскільки, за даними деяких ЗМІ, знову вирушив до України.
Крім цієї статуетки, у Шона Пенна є ще два Оскари за найкращі чоловічі ролі. Перший він отримав у 2004 році за фільм "Таємнича річка", а другий у 2009 році — за стрічку "Харві Мілк".
