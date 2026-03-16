Зеленський теж має Оскар: як він його отримав

Статуетку президент отримав не в США, а в Україні

У ніч на 16 березня в американському Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Оскар 2026 року. І доки всі таблоїди та соцмережі обговорюють переможців у різних номінаціях, своєю статуеткою може похвалитися і президент України Володимир Зеленський.

"Телеграф" розповідає, звідки у колишнього актора та коміка, а нині президента воюючої України статуетка Оскар.

Унікальний жест підтримки

Оскар у Володимира Зеленського з’явився у листопаді 2022 року, пише bbc.com. Його подарував президенту знаменитий американський актор та режисер Шон Пенн під час третього візиту до нашої країни під час повномасштабної війни.

Шон Пенн вручив Зеленському Оскара. Фото: Офіс президента

Під час зустрічі в Офісі президента Пенн дістав свій "Оскар" і буквально змусив Зеленського прийняти його. Це стало унікальним жестом підтримки та віри в Україну від американської знаменитості.

Це просто така дурна символічна річ, але якщо я знатиму, що він тут, з вами, то я почуватимуся краще і сильніше для боротьби… Коли переможете, привезете його назад до Малібу сказав тоді Пенн

Шон Пенн та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Нагорода у відповідь

Володимир Зеленський у подяку за підтримку вручив Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Крім того, у Києві на Алеї сміливості було встановлено іменну табличку актора, оскільки він відвідав Україну в перший же день війни, 24 лютого 2022 року, для зйомок документального фільму.

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Скільки "Оскарів" у Шона Пенна?

У березні 2026 року, буквально минулої ночі, Шон Пенн отримав свій третій Оскар за "Найкращу роль другого плану" у фільмі "Одна битва за іншою". Примітно, що на церемонії актор був відсутній, оскільки, за даними деяких ЗМІ, знову вирушив до України.

Крім цієї статуетки, у Шона Пенна є ще два Оскари за найкращі чоловічі ролі. Перший він отримав у 2004 році за фільм "Таємнича річка", а другий у 2009 році — за стрічку "Харві Мілк".

Шон Пенн. Фото: Getty Images

