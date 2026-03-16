У Зеленского тоже есть Оскар: как он его получил

Статуэтку президент получил не в США, а в Украине

В ночь на 16 марта в американском Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Оскар 2026. И пока все таблоиды и соцсети обсуждают победителей в разных номинациях, своей статуэткой может похвастаться и президент Украины Владимир Зеленский.

"Телеграф" рассказывает, откуда у бывшего актера и комика, а ныне президента воюющей Украины статуэтка Оскар.

Уникальный жест поддержки

Оскар у Владимира Зеленского появился в ноябре 2022 года, пишет bbc.com. Его подарил президенту знаменитый американский актер и режиссер Шон Пенн во время третьего визита в нашу страну за время полномасштабной войны.

Шон Пенн вручил Зеленскому Оскар. Фото: Офис президента

Во время встречи в Офисе президента Пенн достал свой "Оскар" и буквально заставил Зеленского его принять. Это стало уникальным жестом поддержки и веры в Украину от американской знаменитости.

Это просто такая глупая символическая вещь, но если я буду знать, что он здесь, с вами, то я буду чувствовать себя лучше и сильнее для борьбы… Когда победите, привезете его назад в Малибу сказал тогда Пенн

Шон Пенн и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Награда в ответ

Владимир Зеленский в благодарность за поддержку вручил Шону Пенну орден "За заслуги" III степени. Кроме того, в Киеве на Аллее смелости была установлена именная табличка актера, так как он посетил Украину в первый же день войны, 24 февраля 2022 года, для съемок документального фильма.

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Сколько "Оскаров" у Шона Пенна?

В марте 2026 года, буквально прошлой ночью, Шон Пенн получил свой третий Оскар за "Лучшую роль второго плана" в фильме "Одна битва за другой". Примечательно, что на церемонии актер отсутствовал, так как, по данным некоторых СМИ, как раз снова отправился в Украину.

Кроме этой статуэтки, у Шона Пенна есть еще два Оскара за лучшие мужские роли. Первый он получил в 2004 году за фильм "Таинственная река", а второй в 2009 году — за ленту "Харви Милк".

Шон Пенн. Фото: Getty Images

