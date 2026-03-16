Писала пісні для Тіни Кароль та Селін Діон. Хто така Дайан Воррен, яка в 17-й раз залишилася без Оскара

Американська композиторка приїжджала до Києва на зйомки з Тіною Кароль

Даян Воррен — відома американська сонграйтерка, авторка пісень та саундтреків. Вона має рідкісний талант створювати "хіти на віки" і завжди працює "поодинці". Її називають справжньою легендою світової музичної індустрії.

Дайан Воррен — знову без Оскара

Як пише The Mirror, Даян Воррен у 2026 році в 17-е було номіновано на Оскар за композицію "Dear Me", яку виконала співачка Kesha. Ця пісня прозвучала в документальному фільмі про саму Дайан — "Diane Warren: Relentless" (Дайан Воррен: Невтомна).

Однак навіть не отримавши заповітну статуетку, Дайан Воррен все одно увійшла в історію кінопремії. Адже з цією 17-ю номінацією композиторка офіційно стала абсолютною рекордсменкою в історії Академії як людина з найбільшою кількістю номінацій без жодної перемоги. Цього року вона обійшла звукорежисера Грега П. Расселла, який мав 16 безуспішних номінацій.

Варто зазначити, що одна статуетка у Даян все ж таки є. У 2022 році вона була удостоєна премії "Оскар" за видатні заслуги у кінематографі.

Чим відома Дайан Воррен?

Дайан Воррен – американська композиторка та поетка-піснярка, яка спеціалізується на повільних поп-композиціях на романтичні теми. Її роботи – це буквально історія поп-музики останніх 40 років. Вона написала безліч хітів для світових зірок та саундтреків до найкращих фільмів.

Серед її головних досягнень – хіти:

"I Don’t Want to Miss a Thing" — Aerosmith (з фільму "Армагеддон").

"Because You Loved Me" — Селін Діон.

"Un-Break My Heart" — Тоні Брекстон.

"If I Could Turn Back Time" — Шер.

"Nothing’s Gonna Stop Us Now" — Starship.

Крім того, із всесвітньовідомою сонграйтеркою попрацювала і українська співачка Тіна Кароль. У День Незалежності України, 24 серпня 2023 року, українська діва представила композицію One Nation Under Love, яку створила у співавторстві з Дайан Воррен.

Також вони представили спільний кліп, на зйомки якого композиторка із США приїхала до Києва. Як видно на кадрах, зйомки проходили біля Батьківщини-Матері, у ньому Дайан грала на піаніно, а Кароль співала.

