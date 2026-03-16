Рожева "несподіванка" Меггі О’Фаррелл і безглузді вуса Шаламе. Найдивніші та найневдаліші образи на Оскарі 2026

Не всі зірки блищали на червоній доріжці кінопремії

У ніч на 16 березня у Лос-Анджелесі відбулася 98-та церемонія вручення премії "Оскар". Американська кіноакадемія роздала статуетки за найкращі фільми та ролі. А зірки блищали на червоній доріжці у вишуканих вбраннях та коштовностях. Однак, як виявилось, не всі образи знаменитостей були вдалими.

"Телеграф" розповідає про найдивніші, безглузді та відверто невдалі образи зірок на кінопремії Оскар 2026.

Рожева "несподіванка" Меггі О’Фаррелл

Письменниця Меггі О’Фаррелл з’явилася на червоній доріжці в атласному рожевому вбранні, яке звисало з плечей. Сукня мало того, що виглядала на актрисі дивно, так ще й була зім’ята в деяких місцях.

Меггі О’Фаррелл. Фото: Getty Images

Безглузді вуса Шаламе

Багато уваги дісталося образу молодого актора Тімоті Шаламе, якому пророкували перемогу у номінації "Найкращий актор". Статуетку він не отримав, але запам’ятався глядачам та користувачам соцмереж дивними вусиками з борідкою та чорними окулярами. Актор з’явився на червоній доріжці премії у total-white луку від бренду Givenchy.

Тімоті Шаламе. Фото: Getty Images

Келті Найт та її неонове вбрання

Канадська телеведуча та актриса з’явилася на премії Оскар 2026 у неоново-жовтій довгій сукні з коміром-халтером та блискучою обробкою на талії та грудях. Як зазначили у соцмережах, її вбрання більше підходить для літнього відпочинку, а не для таких заходів, як премія Оскар. У ньому вона дуже виділялася з натовпу і виглядала трохи дивно.

Келті Найт. Фото: Getty Images

Хлоя Чжао в жалобному вбранні

Режисерка фільму "Гамнет" Хлоя Чжао з’явилася в прикрасах від Габріели Херст та Bvlgari, але її образ виглядав похмуро і не вразив користувачів мережі. Вона прийшла начебто на похорон, а не на світський захід і виглядала дуже безглуздо на тлі святкових софітів та яскравих вбрань інших знаменитостей.

Хлоя Чжао. Фото: Getty Images

Леа Мюрен та її дивний комір

Норвезька актриса та модель Леа Мюрен з’явилася на червоній доріжці Оскара 2026 у багатошаровій сукні з тюлем, кремовими вставками та строкатим пір'яним коміром. Це вбрання замислювалося як образ лісової героїні, але на актрисі виглядало не дуже вдало.

Леа Мюрен. Фото: Getty Images

Педро Паскаль без вусів та бороди

Ще одним із найбільш обговорюваних персонажів цього Оскара став актор Педро Паскаль. Він здивував усіх не так своїм вбранням, як відсутністю бороди та вусів, які вже стали частиною його амплуа. Багато глядачів премії відзначили, що навіть не одразу впізнали харизматичного та усмішливого актора без рослинності на обличчі.

Педро Паскаль. Фото: Getty Images

