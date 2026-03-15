Виміняв землю на кілька мішків зерна: де у Ющенка є розкішна дача і як вона виглядає (фото)

Третій президент України Віктор Ющенко на Київщині має розкішну дачу, яку він облаштовував близько 20 років. Особняк з фермою та власною пасікою розташований у селі Нові Безрадичі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає маєток Віктора Ющенка та як він отримав землю у цьому районі. Ми дізналися деякі факти.

Ще до того, як стати президентом, Віктор Ющенко придбав ділянку землі у селі Нові Безрадичі Київської області. На той час він очолював Національний банк.

Спочатку тут знаходився скромний будинок, але згодом Ющенко розширив ділянку та облаштував її, створивши простору резиденцію.

Все це я будував близько 20 років. Ще коли я був головою Нацбанку, я проїжджав повз це місце, і дуже воно мені сподобалося. Я тоді сім соток купив лише за кілька мішків зерна Віктор Ющенко

Наразі територія маєтку третього президента України займає близько 3,5 га. Там розташований великий будинок, бджолина ферма, водоймище, сад, вітряки, столярна майстерня, тераса із зоною барбекю та будинок музей, де зібрані українські предмети побуту.

У колекції колишнього президента можна побачити гуцульський одяг, глиняний посуд, фігурки з національними мотивами, бюсти видатних українських діячів та різноманітні елементи традиційного декору.

Весною 2025 року в мережі була інформація, що дачу Ющенка намагалися здавати в оренду за 2 тисячі доларів. При цьому в оголошенні не було зазначено, кому належить будинок. Ріелтори лише вказали, що це "місце, де творилася історія".

Також в описі було сказано, що всього за 500 метрів від будинку знаходиться "найбільший музей історії України". Ймовірно, йшлося про музейний комплекс "Код нації", створенням якого займався сам Ющенко. Потім оголошення стало неактивним.

На фотографіях, що збереглися в мережі, видно, що в особняку на першому поверсі знаходиться винний льох, пральня, спортзал і лазня. На другому — кухня, вітальня з каміном, тераса та традиційна піч із лежанкою. Третій поверх займає житлова частина: спальні, вітальня, кабінет та галерея з картинами. Є й четвертий поверх, де облаштовано каплицю, мансарду та кімнату відпочинку.

