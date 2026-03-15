Выменял землю на несколько мешков зерна: где у Ющенко есть роскошная дача и как она выглядит (фото)

Территория имения Ющенко достаточно большая

У третьего президента Украины Виктора Ющенко в Киевской области есть роскошная дача, которую он обустраивал около 20 лет. Особняк с фермой и собственной пасекой расположен в селе Новые Безрадичи.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит имение Виктора Ющенко и как он получил землю в этом районе. Мы узнали некоторые факты.

Как выглядит дача Виктора Ющенко возле Киева

Еще до того, как стать президентом, Виктор Ющенко приобрел участок земли в селе Новые Безрадичи Киевской области. В то время он возглавлял Национальный банк.

Изначально здесь находился скромный дом, но со временем Ющенко расширил участок и обустроил его, создав просторную резиденцию.

Все это я выстраивал около 20 лет. Еще когда я был председателем Нацбанка, я проезжал мимо этого места, и уж очень оно мне понравилось. Я тогда семь соток купил всего за несколько мешков зерна Виктор Ющенко

Дача Виктора Ющенко под Киевом, Фото: "Страна.ua"

Сейчас территория имения третьего президента Украины занимает около 3,5 гектара. Там расположен большой дом, пчелиная ферма, водоем, сад, ветряные мельницы, столярная мастерская, терраса с зоной барбекю и дом музей, где собраны украинские предметы быта.

Особняк Ющенко в селе Новые Безрадичи, Фото: "Страна.ua"

В коллекции бывшего президента можно увидеть гуцульскую одежду, глиняную посуду, фигурки с национальными мотивами, бюсты выдающихся украинских деятелей и различные элементы традиционного декора.

Дом-музей Виктора Ющенко, Фото: "ТСН"

Весной 2025 года в сети была информация, что дачу Ющенко пытались сдавать в аренду за 2 тысячи долларов. При этом в объявлении не указывалось, кому принадлежит дом. Риелторы лишь отмечали, что это "место, где творилась история".

Дом Ющенка в марте 2025 года сдавали в аренду

Также в описании было сказано, что всего в 500 метрах от дома находится "самый большой музей истории Украины". Вероятно, речь шла о музейном комплексе "Код нации", созданием которого занимался сам Ющенко. Затем объявление стало неактивным.

Как выглядит дача Ющенко под Киевом внутри

На сохранившихся в сети фотографиях видно, что в особняке на первом этаже находится винный погреб, прачечная, спортзал и баня. На втором — кухня, гостиная с камином, терраса и традиционная печь с лежанкой. Третий этаж занимает жилая часть: спальни, гостиная, кабинет и галерея с картинами. Есть и четвертый этаж, где обустроены часовня, мансарда и комната отдыха.

Спальня в доме Виктора Ющенко

"Телеграф" писал ранее, что украинка внезапно встретила на рынке Виктора Ющенко. Экс-президент был без охраны.