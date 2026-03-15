Выменял землю на несколько мешков зерна: где у Ющенко есть роскошная дача и как она выглядит (фото)
Территория имения Ющенко достаточно большая
У третьего президента Украины Виктора Ющенко в Киевской области есть роскошная дача, которую он обустраивал около 20 лет. Особняк с фермой и собственной пасекой расположен в селе Новые Безрадичи.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит имение Виктора Ющенко и как он получил землю в этом районе. Мы узнали некоторые факты.
Как выглядит дача Виктора Ющенко возле Киева
Еще до того, как стать президентом, Виктор Ющенко приобрел участок земли в селе Новые Безрадичи Киевской области. В то время он возглавлял Национальный банк.
Изначально здесь находился скромный дом, но со временем Ющенко расширил участок и обустроил его, создав просторную резиденцию.
Все это я выстраивал около 20 лет. Еще когда я был председателем Нацбанка, я проезжал мимо этого места, и уж очень оно мне понравилось. Я тогда семь соток купил всего за несколько мешков зерна
Сейчас территория имения третьего президента Украины занимает около 3,5 гектара. Там расположен большой дом, пчелиная ферма, водоем, сад, ветряные мельницы, столярная мастерская, терраса с зоной барбекю и дом музей, где собраны украинские предметы быта.
В коллекции бывшего президента можно увидеть гуцульскую одежду, глиняную посуду, фигурки с национальными мотивами, бюсты выдающихся украинских деятелей и различные элементы традиционного декора.
Весной 2025 года в сети была информация, что дачу Ющенко пытались сдавать в аренду за 2 тысячи долларов. При этом в объявлении не указывалось, кому принадлежит дом. Риелторы лишь отмечали, что это "место, где творилась история".
Также в описании было сказано, что всего в 500 метрах от дома находится "самый большой музей истории Украины". Вероятно, речь шла о музейном комплексе "Код нации", созданием которого занимался сам Ющенко. Затем объявление стало неактивным.
На сохранившихся в сети фотографиях видно, что в особняке на первом этаже находится винный погреб, прачечная, спортзал и баня. На втором — кухня, гостиная с камином, терраса и традиционная печь с лежанкой. Третий этаж занимает жилая часть: спальни, гостиная, кабинет и галерея с картинами. Есть и четвертый этаж, где обустроены часовня, мансарда и комната отдыха.
