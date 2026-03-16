"Кришування" від Міноборони та звинувачення в корупції: між Філатовим та Лаченим новий "раунд" сварки

Перепалка в мережі, ймовірно, може перерости в дещо серйозніше

Гучна публічна сварка між мером Дніпра Борисом Філатовим та блогером і волонтером Ігорем Лаченковим (Лачен) не зупиняється. Міський голова розповів про нібито фіктивне бронювання блогера від мобілізації, той також не залишився в боргу.

Обидві сторони, не добираючи слів, звинувачують одна одну. "Телеграф" прослідкував черговий епізод ескалації конфлікту.

Новий раунд

16 березня очільник Дніпра Борис Філатов продовжив суперечку з блогером і оприлюднив пост в якому заявив, що Ігоря Лаченкова від мобілізації до ЗСУ ховають за фіктивним бронюванням від підприємства-підрядника Міноборони. За його словами так звані "лідери думок" з мільйонами підписників потрібні владі для дискредитації опонентів.

Пост Бориса Філатова 16.03.2026

Пост Бориса Філатова 16.03.2026

Пост Бориса Філатова 16.03.2026

Пост Бориса Філатова 16.03.2026

Також Філатов звернувся до нового керівництва Міноборони та Агентства оборонних закупівель. Він закликав їх позбавити "видатного блогера прикриття від МО та АОЗу".

Пост Бориса Філатова 16.03.2026

Пост Бориса Філатова 16.03.2026

Як відповів Лачен

Своєю чергою Ігор Лаченков звинуватив Філатова в корупції. Також він зазначив, що не розуміє, невже в мера прифронтового міста "не має більш важливих справ ніж воювати з блогерами".

Пост Ігоря Лаченкова 16.03.2026

Пост Ігоря Лаченкова 16.03.2026

Пізніше він додав, що жоден міський голова йому стільки уваги не приділив. Також Лаченков заявив, що для Філатова — "це провал".

Пост Ігоря Лаченкова 16.03.2026

З чого все почалось

Як писав "Телеграф", обмінюватися публічними звинуваченнями та образами в нецензурній формі опоненти почали після виходу інтерв'ю Філатова, в якому той, зокрема, розповів про свої конфлікти у соцмережах. Серед інших він згадав і Ігоря Лаченкова, який неодноразово робив різкі заяви щодо очільника Дніпра, і додав, що "Лаченков йде шляхом Джокера".

Своєю чергою, Лачен зробив допис, у якому назвав Філатова й Корбана "жалюгідними смішними мародерами", які нібито "віджали в покійних друзів майно". У відповідь Філатов не лише обізвав блогера, але й звинуватив у колабораціонізмі його матір.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для Філатова та Лачена вибрали ідеальне місце для "стрілки". З цього скандалу вже жартують в мережі.