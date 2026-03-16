Мінус 140 гривень: у одному магазині можна дешево купити підгузки Huggies

Для батьків це чудова нагода зекономити гроші

Батьки малюків знають, що підгузки — це одна з найбільших статей витрат у сімейному бюджеті. Популярний бренд Huggies Extra Care 3 у пакуванні на 40 штук представлений майже в усіх великих торговельних мережах України, проте ціни на них суттєво різняться.

"Телеграф" порівняв пропозиції п'яти популярних магазинів. Ми зʼясували, де покупка буде найбільш вигідною.

Де найдешевше

Лідером за доступністю став супермаркет "АТБ". Тут ціна на ці підгузки становить лише 456,00 грн. Це акційна пропозиція (знижка 29%), що робить покупку в цій мережі найбільш привабливою на сьогодні.

На другому місці з невеликим відривом — мережа "Rozetka" та супермаркет "Varus". Обидва ритейлери пропонують товар за ціною 529,00 грн. При цьому у "Rozetka" діє додаткова вигода: при оплаті карткою Rozetka ціна знижується до 502,00 грн.

Де дорожче

Середню позицію займає магазин "EVA", де пачка Huggies Extra Care 3 коштує 549,00 грн.

Найвищий цінник на цей товар було зафіксовано в мультимаркеті "Аврора". Там за пакування просять 599,00 грн, причому на момент моніторингу товару не було в наявності.

Підсумки порівняння цін:

АТБ: 456,00 грн (найкраща ціна);

456,00 грн (найкраща ціна); Rozetka: 529,00 грн (502,00 грн з карткою Rozetka);

529,00 грн (502,00 грн з карткою Rozetka); Varus: 529,00 грн;

529,00 грн; EVA: 549,00 грн;

549,00 грн; Аврора: 599,00 грн (найвища ціна).

Отже, різниця між найдешевшою пропозицією (в АТБ) та найдорожчою (в "Аврорі") становить 143 гривні. Це ще раз підтверджує, що перед покупкою варто перевіряти ціни в різних магазинах, адже на одній пачці можна зекономити майже 25% вартості.

