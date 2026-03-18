Культовий гурт Linkin Park продався за рублі: що трапилося

Про війну в Україні учасники гурту не висловлювалися

Американський рок-гурт Linkin Park офіційно подав заявку на реєстрацію свого логотипа в Росії. Йдеться про оформлення прав через російське відомство з інтелектуальної власності.

Про це повідомили у російському Telegram-каналі. Фактично це означає, що бренд Linkin Park юридично "закріплюється" на російському ринку і може там повноцінно працювати — від продажу футболок до проведення шоу.

Заявка охоплює одразу кілька напрямків. Йдеться про випуск і продаж музичних записів (CD, вініл, цифрові релізи), продаж мерчу — одягу, аксесуарів, брендованих товарів та організацію концертів і розважальних заходів.

Linkin Park зареєстрували торговий знак в РФ.

Що це означає

Реєстрація товарного знака — це не завжди про негайне повернення на ринок. Часто це про захист бренду, щоб ніхто інший не міг продавати "лівий" мерч під їхнім іменем. Однак також це гарантія того, що гурт працюватиме в цій країні (у цьому випадку РФ), даватиме концерти, робитиме релізи і фан-сервіси.

Також це своєрідна "підготовка до майбутнього". Гурт вже матиме юридичну базу в цій країні.

Гурт Linkin Park. Фото: Getty Images

Що каже гурт про війну в Україні

Чіткої, гучної позиції щодо війни в Україні гурт не озвучував. У відкритих джерелах немає офіційної заяви Linkin Park із прямим засудженням або підтримкою України після повномасштабного вторгнення.

Фанати неодноразово звертали увагу на цю тишу — зокрема, у спільнотах обговорювали, що від учасників гурту (наприклад, Майка Шиноди) не було публічної реакції на події.

Нагадаємо, що у 2017 році соліст Linkin Park вчинив самогубство. Його знайшли повішеним у власному будинку в Лос-Анджелесі. Лише за 7 років після трагедії колектив повернувся на сцену із новою солісткою.