Акуратна зачіска та суворий погляд: як Леонід Кучма виглядав до президентства і ким працював (фото)

Кучма очолював країну два терміни поспіль

Леонід Кучма, архівні фотографії якого насмішили українців, є значущою фігурою в історії нашої країни. До приходу у велику політику він збудував успішну кар’єру в ракетобудівній галузі й завжди мав амбіції лідера.

Що відомо:

Леонід Кучма зробив кар’єру у дніпровському ракетно-космічному комплексі та у 1986-1992 роках очолював завод "Південмаш"

Образ майбутнього політика в молодості доповнювали акуратна стрижка та суворий погляд

Політичну кар’єру Леонід Кучма розпочав у 51-річному віці, він обіймав посаду прем’єр-міністра, а потім очолював Україну два терміни поспіль

Як Леонід Кучма виглядав у молодості й чим займався

Леонід Кучма народився 9 серпня 1938 року у селі Чайкине на Чернігівщині. Закінчивши фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету, він понад тридцять років присвятив ракетно-космічній галузі. Його кар’єра у КБ "Південне" розвивалася стрімко.

Леонід Кучма у молодості, Фото: universemagazine.com

У 28 років він керував випробуваннями ракети-носія "Циклон-2" на Байконурі, досягнувши феноменального результату — всі 106 запусків пройшли успішно. За розробку балістичних ракет та досягнення у місячній програмі "Блок Е" Кучма у 1979 році був удостоєний Ленінської премії.

Леонід Кучма був ракетним інженером.

Молодого Кучму вирізняли акуратна стрижка, а також проникливий та серйозний погляд, у якому вже тоді читався сильний характер.

Леонід Кучма із дружиною в молодості, Фото: stuki-druki.com

Важливу роль у професійному становленні Кучми відіграв його шлюб із Людмилою Тумановою у 1961 році. Оскільки її батько був головним інженером "Південмашу", цей союз сприяв зміцненню позицій Леоніда Даниловича на стратегічному підприємстві. Поєднуючи технічний талант з організаторським, у 38 років він обійняв посаду секретаря парткому заводу та увійшов до складу ЦК КПУ.

Леонід Кучма з дочкою, Фото: з особистого архіву Федора Аврахова

У 80-х роках Кучма став ключовою фігурою "Південмашу" — найбільшого в СРСР центру з виробництва військової, космічної та цивільної техніки. З 1982 року він працював першим заступником генерального конструктора, а у 1986–1992 роках обіймав посаду генерального директора виробничого об’єднання "Південний машинобудівний завод".

1991 року Леонід Кучма став одним із засновників Академії технологічних наук України та співавтором підручника для вузів "Технологія виробництва космічних ракет".

Як Леонід Кучма виглядав у молодості, stuki-druki.com

Політичну кар’єру Леонід Данилович розпочав у 1990 році, ставши народним депутатом Верховної Ради I скликання. 1992 року за підтримки директорату підприємств української важкої індустрії він обійняв посаду прем’єр-міністра України, а через два роки очолив країну. На виборах 14 листопада 1999 року його було переобрано на цю посаду. Леонід Кучма поки що є єдиним президентом України, який два терміни поспіль був главою держави. За час кар’єри він запам’ятався як великими здобутками, так і низкою скандалів.

Леонід Кучма у 1999 році, Фото: Getty Images

