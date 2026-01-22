Аккуратная прическа и строгий взгляд: как Леонид Кучма выглядел до президентства и кем работал (фото)

Кучма возглавлял страну два срока подряд

Леонид Кучма, архивные фотографии которого повеселили украинцев, является значимой фигурой в истории нашей страны. До прихода в большую политику он построил успешную карьеру в ракетостроительной отрасли и всегда имел амбиции лидера.

Что известно:

Леонид Кучма сделал карьеру в днепровском ракетно-космическом комплексе и в 1986-1992 годах возглавлял завод "Южмаш"

Образ будущего политика в молодости дополняли аккуратная стрижка и строгий взгляд

Политическую карьеру Леонид Кучма начал в 51-летнем возрасте, он занимал должность премьер-министра,а затем возглавлял Украину два срока подряд

Как Леонид Кучма выглядел в молодости и чем занимался

Леонид Кучма родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино на Черниговщине. Окончив физико-технический факультет Днепропетровского университета, он более тридцати лет посвятил ракетно-космической отрасли. Его карьера в КБ "Южное" развивалась стремительно.

Леонид Кучма в молодости, Фото: universemagazine.com

В 28 лет он руководил испытаниями ракеты-носителя "Циклон-2" на Байконуре, добившись феноменального результата — все 106 запусков прошли успешно. За разработку баллистических ракет и достижения в лунной программе "Блок Е" Кучма в 1979 году был удостоен Ленинской премии.

Леонид Кучма был ракетным инженером, Фото: sensatsiya

Молодого Кучму отличали аккуратная стрижка, а также проницательный и серьезный взгляд, в котором уже тогда читался сильный характер.

Леонид Кучма с женой в молодости, Фото: stuki-druki.com

Важную роль в профессиональном становлении Кучмы сыграл его брак с Людмилой Тумановой в 1961 году. Поскольку ее отец был главным инженером "Южмаша", этот союз способствовал укреплению позиций Леонида Даниловича на стратегическом предприятии. Сочетая технический талант с организаторским, в 38 лет он занял пост секретаря парткома завода и вошел в состав ЦК КПУ.

Леонид Кучма с дочерью, Фото: из личного архива Федора Аврахова

В 80-х годах Кучма стал ключевой фигурой "Южмаша" — крупнейшего в СССР центра по производству военной, космической и гражданской техники. С 1982 года он работал первым заместителем генерального конструктора, а в 1986–1992 годах занимал пост генерального директора производственного объединения "Южный машиностроительный завод".

В 1991 году Леонид Кучма стал одним из основателей Академии технологических наук Украины и соавтором учебника для вузов "Технология производства космических ракет".

Как Леонид Кучма выглядел в молодости, stuki-druki.com

Политическую карьеру Леонид Данилович начал в 1990 году, став народным депутатом Верховной Рады I созыва. В 1992 году при поддержке директората предприятий украинской тяжелой индустрии он занял пост премьер-министра Украины, а спустя два года возглавил страну. На выборах 14 ноября 1999 года переизбран на этот пост. Леонид Кучма пока является единственным президентом Украины, который два срока подряд был главой государства. За время карьеры он запомнился как большими достижениями, так и рядом скандалов.

Леонид Кучма в 1999 году, Фото: Getty Images

