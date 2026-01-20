Чому яхту Медведчука досі не продали: хто гальмує процес і скільки ще "зависло" грошей Януковича і Ко

Повернути гроші України у Медведчука досі не вдається

Україна заарештувала активів Януковича та компанії на сотні мільярдів гривень. Однак повернути гроші державі виявилося не так просто, як, наприклад, у ситуації з продажем Яхти Медведчука, який можуть гальмувати навмисно.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла колишня глава АРМА Олена Дума.

Детальніше читайте у матеріалі: "Медведчуку підігрують, щоб він зберіг власність, – ексочільниця АРМА про землі Боржави, реванш людей Януковича і майно Міндіча".

За її словами, згідно з останніми даними, за кордоном було знайдено активів Януковича та компанії на суму 100 млрд. доларів США. А на території України ще близько 200 млрд. грн. При цьому реальна сума активів може виявитися навіть ще більшою.

Як їх оцінити? Коли арештовані корпоративні права, АРМА бере статут [підприємства], в якому написано, що це коштує тисячу гривень. А по факту, при огляді, бачимо завод з модерновою іноземною технікою ліній виробництва, і це точно не тисяча гривень. пояснила Дума

Однак повернути гроші державі від закордонних активів досі не вдається – поки що немає показового кейсу – реалізації яхти Медведчука, – неможливо продати й інші активи за кордоном.

Яхта Royal Romance Віктора Медведчука у Монако Фото: Yacht Charter Fleet

Першою складністю було те, що не було самої процедури, як повернути кошти від продажу [яхти] та поповнити ними бюджет.

"Я дала доручення розробляти цей документ. Ми уніфікували норми європейського права в постанову уряду. І там прості речі: АРМА за кордоном самостійно нічого не оцінює, а бере оцінку незалежних експертів. АРМА нічого не продає, а обирає на конкурсі організатора торгів, який буде продавати актив за кордоном. І, найголовніше, організатор торгів робить це за законодавством тієї країни, де знаходиться актив", — сказала колишня глава АРМА

По-друге — сам Медведчук почав чинити серйозний опір — найняв найкрутішу юридичну компанію у світі зі штаб-квартирою в США і робив усе можливе для того, щоб зробити яхту токсичною (щоб вона мала різні прапори, щоби з’являлися треті особи, які на неї можуть претендувати). Але АРМА вдалося відбитися навіть попри це.

По-третє, Генпрокуратура, за словами Думи, буквально гальмує процес. Справа в тому, що у Хорватії, де знаходиться яхта, арешт на майно накладається на певний термін (два роки). Яхту було заарештовано у травні 2022 року, і їй встановили термін арешту до 26 травня 2024 року. Але з однією умовою: арешт може бути продовжено ще на 60 днів. Однак у момент, коли вже було обрано аукціонний будинок [для продажу яхти], арешт "злетів".

"Це моє суб'єктивне бачення: сталася безвідповідальність Генерального прокурора України… Шість разів арешт був продовжений. А на сьомий раз не змогли надати копію обвинувального акту. Мін'юст Хорватії до нас звертався чотири рази, що вони просили [документ] в Офісу генпрокурора, але відповіді не було…Я вважаю, що підіграли Медведчуку, щоб зберегти власність за ним. Крапка", — каже Дума.

