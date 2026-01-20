Почему яхту Медведчука до сих пор не продали: кто тормозит процесс и сколько еще "зависло" денег Януковича и Ко

Вернуть деньги Украины у Медведчука до сих пор не удается

Украина арестовала активов Януковича и компании на сотни миллиардов гривен. Однако вернуть деньги государству оказалось не так просто, как, например, в ситуации с продажей Яхты Медведчука, которую могут тормозить намеренно.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала бывшая глава АРМА Елена Дума.

По её словам, согласно последним данным, за границей было найдено активов Януковича и компании на сумму 100 млрд долларов США. А на территории Украины еще около 200 млрд грн. При этом реальая сумма активов может оказаться даже еще больше.

Как их оценить? Когда арестованы корпоративные права, АРМА берет устав [предприятия], в котором написано, что это стоит тысячу гривен. А по факту, при осмотре, видим завод с современной иностранной техникой линий производства, и это точно не тысяча гривен объяснила Дума

Однако вернуть деньги государству от заграничных активов до сих пор не удается — пока нет показательного кейса – реализации яхты Медведчука, – невозможно продать и другие активы за рубежом.

Первой сложностью являлось то, что не было самой процедуры, как вернуть средства от продажи [яхты] и пополнить ими бюджет.

"Я поручила разрабатывать этот документ. Мы унифицировали нормы европейского права в постановление правительства. И там простые вещи: АРМА за границей самостоятельно ничего не оценивает, а берёт оценку независимых экспертов. АРМА ничего не продает, а выбирает на конкурсе организатора торгов, который будет продавать актив за границей. И самое главное, организатор торгов делает это по законодательству той страны, где находится актив", — бывшая глава АРМА.

Во-вторых — сам Медведчук начал оказывать серьезное сопротивление — нанял самую крутую юридическую компанию в мире со штаб-квартирой в США и делал все возможное для того, чтобы сделать яхту токсичной ( чтобы она имела разные флаги, чтобы появлялись третьи лица, которые на нее могут претендовать). Но АРМА удалось отбится даже не смотря на это.

В -третьих — Генпрокуратура, по словам Думы, буквально тормозит процесс. Дело в том, что в Хорватии, где находится яхта, арест на имущество накладывается на определенный срок (два года). Яхта была арестована в мае 2022 года, и ей установили срок ареста до 26 мая 2024 года. Но с одним условием: арест может быть продлен еще на 60 дней. Однако в момент, когда уже был выбран аукционный дом [для продажи яхты], арест "слетел".

"Это мое субъективное видение: произошла безответственность генерального прокурора Украины…Шесть раз арест был продлен. А в седьмой раз не смогли предоставить копию обвинительного акта. Минюст Хорватии к нам обращался четыре раза, что они просили [документ] у Офиса генпрокурора, но ответа не последовало… Я считаю, что подыграли Медведчуку, чтобы сохранить собственность за ним. Точка", — говорит Дума.

