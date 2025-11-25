"Справжнє середньовіччя": що подарував Кадиров своєму улюбленому синові на день народження (відео)
Адам Кадиров на 18-річчя отримав сюрприз від батька
Відомий боєць змішаного стилю, ексчемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс побував у Чечні (Росія). Приводом для візиту став день народження Адама Кадирова, сина глави Республіки Рамзана Кадирова.
Що потрібно знати:
- Джонс провів день з Адамом, який захоплюється ММА
- Приїзд Джонса, мабуть, головний подарунок Кадирова синові на день народження
- Джонса розкритикували у США
Відповідний пост Джонс розмістив у своєму мікроблозі в соцмережі Х. Джон постріляв з різної зброї, а також назвав Кадирова "відмінним господарем".
Як у Чечні? Приголомшливо. Мене запросив голова республіки Рамзан Кадиров! Я провів день, святкуючи 18-річчя його сина, стріляв з екзотичної зброї – моєю улюбленою було РПГ. Ніколи не бачив стільки їжі, їв, як король.
Військові довкола Кадирова? Нічого не знаю, і нічого не бачив. Можу лише сказати, що ця людина – чудовий господар.
Я підписав тут, у Росії, велику угоду. Поки не можу оголосити, але скоро все дізнаєтесь.
У мережі розкритикували бійця ММА за візит до Кадирова. Американські користувачі назвали поведінку Джонса ганьбою, а росіяни сміються із середньовіччя, яке Рамзан влаштував у Чечні за допомогою президента Росії Володимира Путіна.
Довідка: Джон "Кістки" Джонс — американський боєць змішаних бойових мистецтв. Колишній чемпіон UFC у важкій вазі, колишній дворазовий чемпіон UFC у напівважкій вазі та наймолодший чемпіон за всю історію промоушену. Багато хто вважає Джонса найкращим бійцем за всю історію існування ММА. Завершив кар’єру професійного бійця у червні 2025 року.
Нагадаємо, Адам Кадиров став справжнім мемом через велику кількість нагород та орденів, які йому стали вручати після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавеля. Адам навіть потрапив до Книги рекордів Росії, а в червні 2025 року одружився. Наразі Адам обіймає посаду куратора міністерства внутрішніх справ у Чеченській Республіці, а також секретаря Ради безпеки Чечні.