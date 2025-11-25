"Справжнє середньовіччя": що подарував Кадиров своєму улюбленому синові на день народження (відео)

Як у Чечні? Приголомшливо. Мене запросив голова республіки Рамзан Кадиров! Я провів день, святкуючи 18-річчя його сина, стріляв з екзотичної зброї – моєю улюбленою було РПГ. Ніколи не бачив стільки їжі, їв, як король.

Військові довкола Кадирова? Нічого не знаю, і нічого не бачив. Можу лише сказати, що ця людина – чудовий господар.

Я підписав тут, у Росії, велику угоду. Поки не можу оголосити, але скоро все дізнаєтесь.