Ніколи ні в чому їм не відмовляв: що відомо про трьох дітей Арестовича, які не живуть в Україні

Ексрадник ОП дозволяє усе своїм дітям

Олексій Арестович — колишній радник Офісу президента, який виявився зрадником України, рідко ділився особистим життям. Втім, відомо, що він є батьком трьох дітей від трьох різних жінок.

Що варто знати

Старшій доньці Арестовича вже 21 рік, середній Вероніці — 11, а наймолодший Олександр росте копією батька

Всі троє дітей мешкають за кордоном

Арестович хвалився, що ніколи не дивився на цінники, задовольняючи будь-які забаганки дітей, аби вони змалечку "награлися" і перейшли до серйозних хобі

Старшу доньку Арестовича від першого шлюбу звати Аеліта, їй 21 рік. Ще у 2022 році в інтерв'ю Марічці Довбенко він розповів, що вже чекає на онуків.

"Тепер лише онуки. Я до війни, пам'ятаю, ліз в якомусь черговому дитячому лабіринті, з'їжджав з гірки, падав в ці кульки і тут раптом зловив себе на думці, що роблю це 18 років поспіль. Старшій доньці 18 років. Я трохи втомився. Почекаю онуків", — ділився експолітик

Відомо, що Аеліта навчається в університеті. Яка майбутня професія дівчини, не відомо, однак є інформація, що вона здобуває освіту в Європі.

Донька Арестовича Аеліта

Арестович із донькою Аелітою

Середню доньку Олексія звати Вероніка. Вона народилася у другому шлюбі. За даними OBOZ.UA, дівчина більше схожа на маму Анастасію — вона має русяве волосся, зелені очі. Відомо, що дівчина навчається у європейській школі.

Арестович з дружиною і донькою Веронікою

Молодшого сина Арестовича звати Олександр і він народився у третьому шлюбі експолітика. Він мешкає за кордоном, але навчається в українській школі в режимі онлайн. До слова, Сашко дуже схожий на батька.

Син Арестовича Олександр

За словами Арестовича, у вихованні дітей він ні в чому їм не відмовляв. Олексій купував їм усе, що вони хотіли і не звертав увагу на ціну.

"Я завжди їм дозволяв усе. Будь-яку іграшку, яку вони хочуть, я купував, скільки б вона не коштувала. Так у мене Вероніка відмовилася від іграшок в 7 років, бо вона награлася всім, чим можна було. У 8 років вона почала виробляти слайми. Потім зацікавилася лікарняними рослинами. Далі тваринами. Вона в це глибоко поринала, бо нема цієї дитячої "недогодованості", – ділився Арестович

