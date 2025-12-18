Про вибори онлайн, брехню Путіна і вихід з Донбасу: Зеленський зробив низку важливих заяв (головне)

Звернення з Куп’янська вплинуло на бесіди з американцями

Володимир Зеленський підтримує ідею онлайн голосування на президентських виборах. Однак Україна не готова піти на вимоги Росії щодо Донбасу.

Про це і не тільки президент України розповів у чаті журналістів із Офісом президента. "Телеграф" зібрав основні заяви Володимира Зеленського.

Путін не хоче закінчувати війну, але економіка РФ не витримує

Володимир Зеленський прокоментував висловлювання президента Росії під час його виступу до Міноборони. Він зазначив, що сигнали, які дає Путін, абсолютно не нові для нас.

"Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання: чи може він її продовжувати. Це питання вже залежить від наших партнерів, від їх тиску. Санкційно передусім, і дипломатично. Зараз американські колеги стверджують, що Путін готовий до закінчення війни. І публічно, і в непублічному форматі. Ми – ви бачите – підтримуємо ініціативи американців. Ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей. Ви про це знаєте. Є питання, у нас є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування, щодо заморожених активів і ще деякі питання, які не узгоджені. Але, тим не менше, я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього. Якщо дійсно санкції будуть діяти і США якщо будуть чесними, відкритими. Якщо Путін зараз буде гальмувати цю дипломатичну хвилю, а зараз вона найбільша за останній час, то США будуть тиснути на них більше", — сказав Зеленський.

Про репараційний кредит

"Ми проговорили з американцями в Берліні, що Україні потрібні гроші на відбудову. Америка сказала, що вона готова допомагати, поки що деталей у мене немає. Європа також завжди говорила про відбудову України. Сьогодні ми говоримо про репараційні гроші не тільки в сенсі відбудови. Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші, потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво. Безумовно, і європейське, безумовно, і ракети для ППО зі Сполучених Штатів Америки. Ми готові використовувати ці гроші, якщо буде прийняте це рішення позитивне. Але якщо війна закінчиться – ми робимо дипломатично для цього абсолютно все – якщо ми зможемо погодити план щодо закінчення війни, то таке рішення, щодо використання цих грошей, буде направлено повністю на відбудову. Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території Європейського Союзу. Зараз я якраз лечу в Брюссель. Це рішення на столі, на сьогодні це залежить від політичної волі. Я буду розмовляти з усіма лідерами, доводити наші аргументи, і дуже надіюся, що ми можемо отримати позитивне рішення. Без цього буде велика проблема для України", — зазначив президент.

Донбас та позиція України

Зеленський зазначив, що позиція РФ давно відома – захоплення Донбасу. Зараз у Путіна вимагають, щоб Україна вийшла з цих областей, проте Київ не готовий на такі кроки.

"США шукають компроміс. Щодо обговорення цього плану – 20 пунктів, гарантій безпеки, договору щодо відбудови – всіх документів, всіх можливих кроків, зараз команди будуть зустрічатись – п'ятниця, субота. Наша команда буде в США. Вона вже на шляху в США, і там американці на них чекають. Не знаю, хто ще може бути присутнім. Може, будуть європейці", — підкреслив він.

Гарантії безпеки

"Ми працюємо над гарантіями безпеки зі США. Для нас принципові речі – щоб це було проголосовано у Конгресі Сполучених Штатів, щоб це були гарантії юридично зобов’язуючі. Друге – щоб це була 5 стаття НАТО. Третє – щоб ми знали, як партнери будуть реагувати у разі повторення агресії Росії. Далі: є деталі щодо зброї, щодо посилення нашої армії, щодо кількісного складу української армії. В принципі усі ці деталі, окрім складу, ви знаєте, що вона не менше 800 тисяч повинна бути і залишатися. А щодо деталей, озброєння, тощо, ми домовилися зі США: поки не допрацюється цей документ, не проговорювати публічно деталі", — сказав Зеленський.

Що Україна очікує від США, якщо Росія відмовиться піти на мир

"Якщо Росія не піде на вимоги США закінчити найближчим часом цю війну, безумовно, треба буде посилення України. Тому що це говорить, що одна сторона війни, а саме Росія, відмовилась від дипломатичного шляху – значить треба посилювати іншу – Україну. Посилювати. А це зброя, це санкції і це гроші. І це стосується і США, і Європи", — вважає голова держави.

Про вибори

Чи вже є напрацювання депутатів за законом про вибори:"Наскільки мені відомо, ще ні, але я всі сигнали їм передав".

Чи розглядаються лише вибори Президента, чи вибори до Ради та місцеві вибори: "США запросили президентські вибори, і я їм сказав, що я буду готовий до таких виборів. Вибори до Ради та місцеві вибори ми не розглядали".

Можливість онлайн-голосування: "Я завжди підтримував і піднімав питання, ще з початку ковіду, щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли".

Про звернення з Куп’янська та брехню росіян

За словами Зеленського, його звернення з міста, яке росіяни оголосили захопленим, справило сильне враження на партнерів.

"Всі це високо оцінили: і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ, і те, що я був там особисто – це поставило крапку, що Путін знову бреше про окуповані нові території. Це вплинуло на мої розмови з американцями", — сказав Зеленський.

