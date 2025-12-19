Путін дійсно готовий призупинити війну, але... Висновки політологів щодо прямої лінії президента РФ

Глава Кремля підіймає ставки та намагається виграти час для продовження війни проти України

Своїми заявами під час прямої лінії з громадянами РФ очільник Кремля Володимир Путін намагався послати певні сигнали країнам Заходу. Він нібито готовий на призупинення війни проти України, але однозначної готовності до цього не демонструє, висуваючи додаткові вимоги.

Риторика глави РФ була суперечлива і непослідовна. Що можуть значити слова очільника країни-агресора "Телеграф" запитав у політтехнолога Олексія Голобуцького та політолога Ігоря Рейтеровича.

Що потрібно знати:

Слова Путіна взаємовиключні — його "мирна" риторика перебивається войовничими заявами і погрозами всьому світу

Очільник Кремля вчергове розповідав про "звірства бандерівців"

За словами Путіна, Росія прагне розв'язувати спірні питання лише дипломатичним шляхом

Політтехнолог Олексій Голобуцький

"Мені здається, Путін все ж готовий призупинити війну на тих умовах, що він пропонує. Якщо нам все ж викрутять руки та вийдуть з пропозиції, що Україна вийде з Донецької області, мені важко уявити, як Путін зможе відмовити Трампу", — зазначив Голобуцький.

Він додав, чим більше розчарування в процесі затягування переговорів буде у Трампа, тим гірше для самого Путіна. Очільник РФ, на думку політтехнолога, ставить на те, щоб зійтись на якихось позиціях з американцями та не потрапляти в повну залежність від Китаю, оскільки розуміє, чим закінчиться через 5-10 років його інтеграція з КНР.

"Також Путін зацікавлений в проведенні виборів в Україні. Як елементі нестабільності. І готовий на час виборів припинити вогонь. А в чому проблема? Це один день. Ну, два дні, навіть, так, три дні. Це кардинально нічого не вирішує, тим більше досвід такий є. США зараз уламують Європу та Україну. Вони сьогодні-завтра повинні доламати Україну на погодження цієї схеми й дають Зеленському можливість пояснити все це суспільству", — вказав Голобуцький.

Олексій Голобуцький. Фото UATV

Він зазначив, що Україні пропонують відносини схожі на взаємодію Америки з Ізраїлем. Але вони абсолютно нічого не гарантують.

"Не факт, якщо щось трапиться, нам зразу ж буде надана якась допомога. Але шанси, що нам допоможуть, значно збільшуються", — резюмував політтехнолог.

Політолог Ігор Рейтерович

За словами політолога, заяви Путіна свідчать про звичне підняття ним "ставок" в переговорах. Проте, цим він також звужує собі простір для маневру і ризикує викликати невдоволення президента США.

"Залежить від того, про що будуть говорити на вихідних у США. Реакція повинна бути одна: або мир на умовно компромісній позиції, або нові санкції проти Росії. Бо, фактично, Путін залишає мало вибору. Традиційно підняв ставки та чекає поступок, але Трампу вже потрібна конкретика, — підкреслив Рейтерович.

Ігор Рейтерович. Фото КНУБА

