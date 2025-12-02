Погрожував обстрілами Україні, а Європі війною: головні заяви Путіна перед зустріччю з представниками Трампу

Глава РФ пообіцяв відрізати Україну від моря через атаки на тіньовий флот

У вівторок, 2 грудня, глава Росії Володимир Путін зробив низку заяв на пресконференції. Він не обійшовся без погроз на адресу України та Європи.

Слова керівника Кремля цитують російські ЗМІ. Він пообіцяв ще більше бомбардувати портові міста і заявив, що Росія готова до війни з Європою.

"РФ у відповідь на атаки на танкери в Чорному морі посилить удари по українських портах і судах, які заходять до них", — заявив Путін.

Він також додав, що Росія нібито може "відрізати Україну від моря, якщо Київ продовжить піратство проти російських судів". З усього було видно, що Путін лютує через знищення СБУ танкерів тіньового флоту.

Глава Кремля не забув і про партнерів України. Він заявив, що якщо атаки продовжуватимуться, Москва розгляне можливість заходів проти судів із країн, які допомагають Києву.

"РФ діє в Україні хірургічним способом, це не війна у прямому розумінні слова", — зробив Путін абсурдну заяву на тлі щоденних невибіркових обстрілів українських міст.

Глава РФ також звернувся до ЄС, заявивши, що Москва готова до війни з Європою "прямо зараз", якщо та почне війну.

За словами Путіна, Європа нібито сама вивела себе з українського врегулювання. У європейців нібито немає мирного порядку денного і зараз вони лише "заважають зусиллям американської сторони" щодо врегулювання, додав глава держави-агресора. Водночас він заявив, що Європа може повернутися до українського врегулювання, якщо визнає реалії на землі.

"Європа досі живе в ілюзіях завдання Росії стратегічної поразки, хоча головою розуміє, що це неможливо", — сказав глава Кремля.

Російський диктатор уже традиційно ображав керівництво України. Він стверджував, що воно "начебто живе на іншій планеті". Також Путін заявив, що "Києву не до поточних справ в економіці та на фронті, він займається виклянчуванням грошей".

Щодо ситуації на фронті, глава РФ висловився про те, що Покровськ був потужним укріпрайоном ЗСУ, а сьогодні він нібито повністю перебуває в руках російської армії.

"Куп'янськ-Вузловий буде повністю звільнений за кілька днів", — заявив Путін.

Варто зазначити, що у Генеральному штабі ЗСУ буквально кілька годин тому роз'яснили поточну обстановку на передовій. У Генштабі зазначили, що українські підрозділи продовжують оборонні операції у Покровську, Вовчанську та Куп'янську. Бравурні заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" цих населених пунктів не відповідають реальності та націлені на вплив на учасників міжнародних переговорів.

Нагадаємо, літак із посланником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером приземлився в московському аеропорту "Внуково". Американська делегація прибула до Росії для зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. Проте початок зустрічі, анонсований на 16.00, затримується.