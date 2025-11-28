Москві потрібні переговори не для миру: нардеп розкрив справжні мотиви Кремля

У РФ є стратегічна ціль

Росія активізувала риторику щодо можливих "мирних переговорів" не випадково. Про справжні мотиви Кремля в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда.

Що потрібно знати:

Росія прагне самого процесу переговорів, щоб показати Заходу видимість діалогу

Москва не має наміру підписувати мирну угоду

Стратегічна ціль Росії — домовленості про сфери впливу в Європі

На його думку, Кремль хоче переговорів, а не миру. Росія прагне увійти в переговорний процес без реального наміру підписувати мирну угоду.

Переговори мають стати для Росії щитом від нових санкцій та тиску Заходу. Кремль планує апелювати до того, що він "вже веде діалог", а тому будь-які додаткові санкції нібито є недоцільними.

Ці переговори тільки заради переговорів. Там немає бажання якимось чином підписати угоду. Там є бажання, щоб ці переговори фактично обмежили можливість для наших західних союзників накладання додаткових санкцій або економічного і дипломатичного тиску на Москву Олег Дунда, народний депутат від фракції "Слуга народу"

Повне інтерв'ю читайте за посиланням: В грудні перемовини згаснуть, а Україна отримає гроші: нардеп

Дунда переконаний, що в довгостроковій перспективі Москва прагне не просто масштабної стратегічної угоди. "Стратегічна мета у них досить проста — врешті-решт вийти якимось чином на стратегічну угоду по розподілу сфер впливу в Європі, як це було по завершенні холодної війни", — зазначив політик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США теж є стратегічне завдання, на думку Дунди. Але реалізувати його неможливо, поки триває війна в Україні. Саме тому Вашингтон зацікавлений у будь-якому сценарії її завершення — головне, аби швидше.