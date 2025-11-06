Фото дня: реакція Трампа на встрату свідомості людини в Овальному кабінеті схвилювала мережу (фото, відео)

Реакцію Трампа на непритомність людини важко назвати адекватною

У четвер, 6 листопада, президент США Дональд Трамп вразив увесь світ своєю реакцією на непритомність людини в Овальному кабінеті. Коли присутні кинулися на допомогу, голова Білого дому нібито завис.

Відповідні фото та відео публікують у ЗМІ та соцмережах. Інцидент стався під час оголошення зниження цін на засоби для схуднення.

Представник однієї з фармацевтичних компаній знепритомнів у той момент, коли члени адміністрації Трампа оголошували про те, що препарати для зниження ваги тепер коштуватимуть від 149 доларів.

Трамп встав з-за свого стола і деякий час спостерігав, як інші, включаючи ведучого телепередачі "Шоу доктора Оза" Мехмета Оза, кинулися на допомогу, перш ніж кілька помічників Білого дому вивели журналістів з Овального кабінету.

Дональд Трамп під час непритомності людини

Очевидці розповіли, що доктор Мехмет Оз допоміг постраждалому опуститися на підлогу так, щоб не вдаритися головою. Примітно, що міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді під час інциденту вийшов.

"Під час оголошення про створення режиму найбільшого сприяння в Овальному кабінеті представник однієї з компаній знепритомнів. Медична служба Білого дому оперативно відреагувала, і з цією людиною все гаразд. Пресконференція відновиться найближчим часом", — заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

