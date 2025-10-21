Який мобільний оператор найдешевший: порівнюємо тарифи Kyivstar, Vodafone та lifecell

У кожного мобільного оператора є свої мінуси та переваги

Зв’язок — одна з тих послуг, без яких сьогодні складно прожити навіть кілька годин. Українці активно користуються інтернетом, месенджерами, мобільними дзвінками, а тому питання вибору вигідного тарифу залишається актуальним.

"Телеграф" проаналізував пропозиції трьох провідних операторів країни — Kyivstar, Vodafone та lifecell, — та порівняв вартість та умови.

Kyivstar: стабільність і соціальні тарифи

Оператор пропонує два варіанти з різним рівнем доступності:

Тариф "Все разом. Комфорт" створений спеціально для пенсіонерів і коштує 220 грн на місяць . У ньому передбачено 10 ГБ інтернету , безлімітні дзвінки в межах мережі та 100 хвилин на інші оператори . Це мінімальний рівень абонплати серед усіх представлених варіантів — однак і обсяг інтернету найменший.

створений спеціально для пенсіонерів і коштує . У ньому передбачено , безлімітні дзвінки в межах мережі та . Це мінімальний рівень абонплати серед усіх представлених варіантів — однак і обсяг інтернету найменший. Більш універсальний тариф — "Все разом. Легкий". Його вартість стартує від 300 грн на місяць, натомість користувач отримує 40 ГБ мобільного інтернету і 300 хвилин на інші мережі. У обох тарифах передбачено домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с, що робить пропозицію цікавою для тих, хто користується послугами зв’язку в межах одного провайдера.

Vodafone: ставка на мобільність і роумінг

Тариф Flexx Go позиціонується як передплата для активних користувачів. Його вартість становить 320 грн на місяць, у пакет входить 25 ГБ мобільного інтернету та ще 8 ГБ для користування у 28 країнах світу. Дзвінки в межах мережі — без обмежень, на інші оператори надається 500 хвилин, які також діють під час роумінгу.

Vodafone робить ставку на тих, хто часто подорожує або працює за межами України. У цьому випадку співвідношення ціни та можливостей виглядає виправданим, хоча в межах країни тариф не найдешевший.

lifecell: максимум інтернету за стабільну плату

Тариф Mega від lifecell орієнтований на користувачів, які споживають великий обсяг даних. За 350 грн на місяць оператор надає фактично безлімітний інтернет — після використання 100 ГБ швидкість знижується до 1 Мбіт/с, але доступ залишається активним. Крім того, у тарифі передбачено 25 ГБ у роумінгу, безлімітні дзвінки в межах мережі та 1000 хвилин на інші оператори.

За розрахунками, цей тариф пропонує найнижчу умовну вартість за гігабайт — близько 3,5 грн/ГБ при споживанні до 100 ГБ, що робить його найвигіднішим для активного інтернет-користувача.

Тарифи мобільних операторів в Україні

То який тариф вигідніший?

Якщо дивитися виключно на ціну, то Kyivstar із соціальним тарифом для пенсіонерів залишається найдешевшим варіантом — 220 грн на місяць. Проте він передбачає лише 10 ГБ інтернету, що сьогодні вистачає хіба на базові потреби.

Для більшості користувачів найоптимальнішим за співвідношенням вартості та обсягу даних можна назвати Kyivstar "Легкий" — 40 ГБ за близько 300 грн. Якщо ж головне — багато трафіку, lifecell однозначно виграє завдяки фактичному безліміту та найбільшій кількості хвилин на інші мережі.

Vodafone, своєю чергою, виглядає не дуже вигідним, але компенсує це перевагами у роумінгу — саме тому цей оператор підходить для тих, хто часто буває за кордоном.

Нагадаємо, багато українських операторів мобільного зв’язку пропонують клієнтам оформити "довгострокові відносини" та перейти на контрактне обслуговування. У цьому випадку тарифи на користування послугами будуть більш вигідними та передбачуваними, проте якщо не прочитати положення договору уважно, то справа може закінчитися судом.