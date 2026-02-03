Россияне хотели показать НАТО, что вертели их. Главные особенности атаки на энергетику

Офицер ВСУ, блоггер, военный корреспондент Сергей Мисюра проанализировал масштабную атаку России в ночь на 3 февраля 2026 и назвал ее уникальной

Да, это снова уникальный, комбинированный ракетный удар. Если первые два в этом году были, то это точно 3.0.

В чем уникальность в этот раз? Рекордное количество баллистики и уже 4 ракеты "Циркон"! И когда первые две были рассчитаны на выбивание ракет PAC-3 для "Пэтриотов", сегодня четко били туда, где их нет. И главное – били по мощностям генерации не света, а именно тепла! В Киеве, Харькове и Днепре пострадали такие виды ТЭС.

То, что не будет никакого энергетического перемирия, я написал еще раньше. И хотя Трамп договорился через неделю, а мы вообще перестали бить за поребрик, — Песков постоянно путался, что там с тем перемирием. И какие числа, даты и вообще, в бункерах точно не холодно.

П*тухи дождались самой холодной ночи за эту зиму. До минус 26 градусов падала температура. И второй фактор – показать НАТО, что они их вертели. Да, такая логика Кремля также присутствует. Ведь весь мир знал, что сегодня в Киеве будет генсек НАТО Рютте. А если он с самого утра выступал в Верховной Раде, прилететь в Киев нельзя — значит, он уже ночью был в Киеве, или ехал поездом в Киев. То есть результат атаки он точно слышал. Чувствовал.

Когда приезжали хоть кто-то с американской стороны, никогда не было обстрелов. Генсек НАТО – пожалуйста.

Что касается холодов, то я уже писал в прошлых анализах, что п*тухи спешат. И мало что писал я. Кирилл Буданов об этом говорил еще в должности главы ГУР до нового года. Что это окно возможностей для п*тухов — пока морозы, нужно "беспокоить" украинцев, показать свою сильную позицию. Что мы можем, на это будет опираться наша переговорная позиция. И мне нравится, что в должности главы Офиса он по-взрослому продолжает говорить. Что нам нужно продержаться до весны, что о ракетах для "Пэтриотов" ведутся переговоры, что нельзя, хотя и очень тяжело крупным городам, — сдавать позиции на переговорном процессе.

Что касается ракет, просто подумайте, если бы нам их не дали после нового года. Какой был бы январь, если бы прошедшие два обстрела не поставили рекорд по сбитию баллистики (14 из 18) и первые массовые сбития ракет с ТОННОЙ БЖ Х-32 (это вообще уникальное явление для мирового развития ПРО)? К примеру, до предварительного обстрела мы сбили ВСЕГО ТОЛЬКО 3 ракеты Х-22/32. ТРИ ракеты из 412 запущенных! ИЗ ЧЕТЫРЕХСОТ ДВАНАДЦАТЬ! А неделю назад — 9 из 12 ракет!

В этот раз, вроде и нет таких рекордов, мы сбили 11 из 32 баллистических ракет, скажете вы, и чисто математически будете правы. Но они сегодня и летели не все по Киеву! Пострадали Харьков, Днепр и Одесская область. И еще раз напоминаю о стране-навозе — они били чисто по ТЭС, которые генерируют тепло, а не свет! Это тупо террористический акт, который можно будет потом доказать в международных судах как геноцид против Украины в такие морозы!

Рекордом на этот раз стали ракеты "Цирконы". Да, те самые гиперзвуковые ПКР, которые в прошлые разы мы не сбивали. Сбивали в 2024 году, но единичные, которые можно назвать испытанием. Прошлые обстрелы – тесты наземных пусковых, чтобы не использовать флот, которого и так мало осталось в Черном море. Я еще говорил, что бьют ими из Крыма, потому что юг Киева не защищен от них. На этот раз, после анализа, что "Цирконы" проходят с юга — ударили сразу ЧЕТЫРЬМЯ ракетами! Это значит, что сразу две наземные пусковые совершили полный залп. Но ведь мы также умеем в анализ — произошло перемещение сил и средств, поэтому сбиты ВСЕ ЧЕТЫРЕ "ЦИРКОНА". Думаю, здесь уже можно начинать говорить об улучшении в комплексах SAMP/T и изменении алгоритмов и самих ракет ПАК-3.

Теперь выводы.

П*тухи – террористы, здесь без вариантов. Били только по теплу людей.

Мы сбили много ракет, которые в мире считались до нас "несбиваемыми".

Очень большое количество сбитых "Шахедов" — 412 из 450. Даже 500 не смогли запустить, не только 1000, о которых многие говорили. Это работа наших спецслужб – ГУР, СБУ и СВР.

Рекорд сбитых гиперзвуковых "Цирконов" — 4 из 4. Впервые такая массированная атака.

Постоянная рубрика – в России что-то идет не так. Поэтому запущено было 7 ракет Х-32, а не 8. По количеству подвесок на четырех Ту-22м3. Одна где-то в Брянской области сделала кому-то бассейн на огороде.

"Кинжалы" снова не использовали, как и в прошлые разы. Либо проблемы с самолетами Миг-31К, либо снова меняют что-то в самих ракетах (алгоритмы, рули, антенны и т.д.) Потому что "Циркон" мы уже 4 из 4 сбиваем. А ведь должно что-то быть, чтобы точно не сбили. Работают.

До весны еще будут обстрелы. Они ведь не просто так миллиарды долларов выбрасывают в воздух, вместо того, чтобы наладить что-то в своих городах. Им нужно уничтожать все у нас. На свой охлос им наплевать. Только показать карту, что в очередной раз 1000 домов в Киеве и Харькове без тепла. Это в России "почет и уважение". А запускать Ту-95МС из условного Энгельса, в котором нет света вообще, чтобы улетела ракета и оставила без света пол-Троещины – это оно. Натура страны-навоза.

Главное, что мы выдержали этот удар. Больно, но держимся. Киеву сегодня легче, но очень тяжело Харькову и Днепру. Держимся!

И еще раз замечу, что если бы не наши Боги ПВО было бы гораздо хуже!

Источник: сообщение в Facebook Сергея Мисюры