Футболист-ноунейм стал главной звездой ЧМ-2026: что происходит

Малоизвестный игрок вмиг стал популярным

Правый защитник "Веллингтон Феникс" и сборной Новой Зеландии Тим Пейн стал мировой сенсацией перед стартом Мундиаля. Его популярность многократно возросла буквально за день.

Что нужно знать

Пейн стал международным феноменом

Количество подписчиков футболиста увеличилось в 170 раз и продолжает расти

За популярностью игрока стоит Интернет

Все благодаря популярному аргентинскому блогеру "Эль Скарсо" (настоящее имя Вален Скарсин). Инфлюенсер решил "раскрутить" самого малоизвестного футболиста, который выступит на Мундиале, и выбрал для этого 32-летнего Тима.

Призыв блогера стал вирусным, а сама история получила огласку. В итоге количество подписчиков Пейна увеличилось с 4 тысяч до 683 тысяч. Эта цифра стремительно растет. Пользователи в комментариях под постами соревнуются в остроумии. Болельщики называют Пейна "лучшим футболистом мира" и рассказывают, что "следят за его карьерой с детства".

Как играет Тим Пейн

