Футболист-ноунейм стал главной звездой ЧМ-2026: что происходит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Малоизвестный игрок вмиг стал популярным
Правый защитник "Веллингтон Феникс" и сборной Новой Зеландии Тим Пейн стал мировой сенсацией перед стартом Мундиаля. Его популярность многократно возросла буквально за день.
Что нужно знать
- Пейн стал международным феноменом
- Количество подписчиков футболиста увеличилось в 170 раз и продолжает расти
- За популярностью игрока стоит Интернет
Все благодаря популярному аргентинскому блогеру "Эль Скарсо" (настоящее имя Вален Скарсин). Инфлюенсер решил "раскрутить" самого малоизвестного футболиста, который выступит на Мундиале, и выбрал для этого 32-летнего Тима.
Призыв блогера стал вирусным, а сама история получила огласку. В итоге количество подписчиков Пейна увеличилось с 4 тысяч до 683 тысяч. Эта цифра стремительно растет. Пользователи в комментариях под постами соревнуются в остроумии. Болельщики называют Пейна "лучшим футболистом мира" и рассказывают, что "следят за его карьерой с детства".
Ранее "Телеграф" рассказывал необычную историю нападающего Луэ Бен-Фархата из немецкого "Карлсруэ". Игрок отказался выступать на ЧМ-2026, поставив в ступор всю страну.