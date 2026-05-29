ЧМ-2026 по футболу пройдет по-новому, но опять без нас: что поменялось
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Формат проведения главного футбольного турнира 4-летия сильно изменился
23-й чемпионат мира по футболу пройдет с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд.
Что нужно знать
- ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории
- Главное изменение — увеличение количества команд
- Сборная Украины не смогла отобраться на Мундиаль
"Телеграф" выделил главные изменения, которые коснулись ЧМ-2026 в сравнении с турниром в Катаре в 2022 году.
Увеличение количество команд привело к увеличению количества матчей, также появилась еще одна стадия плей-офф (1/16 финала). Теперь на Мундиале будет 12 групп по 4 сборных. В игры на вылет выйдут по две лучшие команды квартетов, а также 8 лучших коллективов, которые займут 3-е место в группе. Плей-офф пройдет по стандартной олимпийской системе.
Добавим, что увеличение команд повысит прибыль ЧМ-2026, однако многие опасаются, что на ранних стадиях турнира увеличится количество проходных матчей и снизится конкуренция.
Напомним, сборная Украины под руководством Сергея Реброва не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. После провала Ребров ушел, а на его место пришел итальянец Андреа Мальдера.