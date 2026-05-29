ЧМ-2026 по футболу пройдет по-новому, но опять без нас: что поменялось

Формат проведения главного футбольного турнира 4-летия сильно изменился

23-й чемпионат мира по футболу пройдет с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд.

ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории

Главное изменение — увеличение количества команд

Сборная Украины не смогла отобраться на Мундиаль

"Телеграф" выделил главные изменения, которые коснулись ЧМ-2026 в сравнении с турниром в Катаре в 2022 году.

Увеличение количество команд привело к увеличению количества матчей, также появилась еще одна стадия плей-офф (1/16 финала). Теперь на Мундиале будет 12 групп по 4 сборных. В игры на вылет выйдут по две лучшие команды квартетов, а также 8 лучших коллективов, которые займут 3-е место в группе. Плей-офф пройдет по стандартной олимпийской системе.

Добавим, что увеличение команд повысит прибыль ЧМ-2026, однако многие опасаются, что на ранних стадиях турнира увеличится количество проходных матчей и снизится конкуренция.

Разница между ЧМ-2026 и ЧМ-2022

Напомним, сборная Украины под руководством Сергея Реброва не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. После провала Ребров ушел, а на его место пришел итальянец Андреа Мальдера.