Финал Лиги чемпионов пройдет в непривычное время: зачем это сделано

Это дает ряд ощутимых преимуществ

В субботу, 30 мая, в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 ПСЖ — "Арсенал". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) еще в прошлом году решил перенести время начала финалов ЛЧ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Арсенал".

Что нужно знать

ПСЖ принимает "Арсенал" в Будапеште

Финал ЛЧ впервые пройдет в другое время

В УЕФА объяснили причину переноса

Теперь финалы главного еврокубка будут проходить в 18:00 по центральноевропейскому времени (19:00 по киевскому времени). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Раньше финал турнира начинался в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по Киеву), однако спортивные функционеры отказались от такой модели. Дело в том, что проведение игры на 3 часа раньше обеспечивает ряд ощутимых преимуществ.

Для приезжих болельщиков это означает улучшенный доступ к общественному транспорту, в первую очередь, после игры, а также более безопасную и удобную поездку обратно со стадиона. Города-хозяева финалов получат более высокую прибыль за счет того, что фанаты дольше будут отмечать праздник футбола.

Кроме того, новое время начала матча означает более доступное время трансляции, финал смогут посмотреть больше людей из других регионов. УЕФА особую ставку делает на привлечение самых молодых зрителей.

Напомним, "Арсенал" выиграл основной этап Лиги чемпионов 2025/26, ПСЖ занял 11-е место. В стыковом раунде ЛЧ парижане выбили "Монако" (5:4 по итогам двух матчей), затем прошли "Челси" (8:2), "Ливерпуль" (4:0) и "Баварию" (6:5). Канониры, в свою очередь, начали плей-офф с 1/8 финала, где выбили из турнира "Байер" (3:1), после чего прошли "Спортинг" (1:0) и "Атлетико" (2:1).