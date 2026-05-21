Испанский тренер оправдал свое звание "короля Лиги Европы"

"Астон Вилла" завоевала трофей Лиги Европы (второй по силе футбольный еврокубок, — Ред.) В финале турнира команда испанского специалиста Унаи Эмери победила немецкий "Фрайбург".

Что нужно знать

"Астон Вилла" разгромила "Фрайбург" (3:0)

Эмери стал 5-кратным чемпионом Лиги Европы

Унаи оставил горький след в украинском футболе

Этот успех стал для Эмери пятым в карьере на этом уровне, что является рекордом. Об этом сообщает "Телеграф".

Унаи уже после 3 победы подряд в ЛЕ во главе "Севильи" стали называть "королем Лиги Европы". Также на его счету победа во втором по силе еврокубке в составе "Вильярреала".

Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы

В Украине Эмери помнят по финалу Лиги Европы 2014/2015. Тогда "Севилья" Унаи завершила сказу "Днепра" Мирона Маркевича. Украинский клуб бился за трофей, несмотря на войну на Донбассе, потерю домашней арены, однако обыграть "короля Лиги Европы" не удалось.

Унаи работал в РФ в 2012 году, когда возглавлял московский "Спартак". Испанец проработал в Москве чуть больше 5 месяцев, после чего был уволен с позором. Известный российский форвард Артем Дзюба публично назвал Эмери "тренеришкой", что стало мемом. Позже судьба расставила все по своим местам — испанец стал величайшим тренером в истории Лиги Европы, а россиянин запомнился лишь скандалом с самоудовлетворением. К слову, Артема после успехов Унаи в Европе стали называть "игрочишкой".

Напомним, в следующем сезоне "Динамо" начнет свой путь в еврокубках в квалификации Лиги Европы. Это стало возможным после победы киевлян в Кубке Украины.