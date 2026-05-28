Обидчик "Шахтера" выиграл Лигу конференций (видео)

"Кристал Пэлас" выиграл третий по силе еврокубок

В среду, 27 мая, в Лейпциге (Германия) состоялся финал Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В решающей игре встретились английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано".

Что нужно знать

"Кристал Пэлас" победил "Райо Вальекано"

Обе команды впервые играли в финале еврокубка

Англичане должны были играть в Лиге Европы

Встреча, проходившая на "Лейпциг Штадиум", завершилась со счетом 1:0 в пользу "Кристал Пэлас." Об этом сообщает "Телеграф".

Команды провели равный первый тайм и закономерно ушли на перерыв без голов. В начале второй 45-минутки хозяева взвинтили темп и забили. Жан-Филипп Матета отличился победным голом, удачно сыграв на добивании. "Райо Вальекано" создал несколько моментов во второй половине тайма, но отыграться так и не сумел.

Примечательно, что "Кристал Пэлас" должен был играть в Лиге Европы, однако из-за конфликта интересов УЕФА перевел Орлов в ЛК. Дело в том, что американский бизнесмен Джон Текстор являлся крупным акционером как "Кристал Пэлас", так и французского "Лиона". Обе команды квалифицировались в ЛЕ, но приоритет отдали "Лиону" из-за более высокого места в национальном чемпионате.

"Кристал Пэлас" – "Райо Вальекано" – 1:0

Гол: Матета (51)

Предупреждения: Уортон (42) – Сисс (20), Паласон (23), Лопес (48), Гарсия (62), Менди (85), Эспино (90+2)

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Канво, Лакруа, Риад, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино (Гессен, 80), Матета (Странн-Ларсен, 76), Сарр.

"Райо Вальекано": Баталья, Чаваррия, Сисс, Лежен, Рацю, Лопес (Диас, 62), Валентин (Мэнди, 62), Гарсия (Эспино, 70), Паласон (Акомач, 77), де Фрутос (Камельо, 70), Алемао.

Статистика матча "Кристал Пэлас" - "Райо Вальекано"

Полный видеообзор матча "Кристал Пэлас" — "Райо Вальекано" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Кристал Пэлас" занял 10-е место на общем этапе Лиги конференций, "Райо Вальекано" стал пятым, избежав стыков. Английские Орлы в плей-офф ЛК прошли "Зриньски" (3:1 по сумме двух матчей), АЕК Ларнака (2:1), "Фиорентину" (4:2) и "Шахтер" (5:2). Испанские Пчелы, в свою очередь, выбили из турнира "Самсунспор" (3:2), АЕК Афины (4:3) и "Страсбур" (2:0).

Ранее стал известен победитель Лиги Европы сезона 2025/26. Английская "Астон Вилла" разгромила немецкий "Фрайбург" (3:0). Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая.