ПСЖ - "Арсенал": где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

Главный матч года в клубном футболе покажут в Украине

В субботу, 30 мая, в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В битве за трофей сойдутся французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Арсенал".

Что нужно знать

ПСЖ принимает "Арсенал" в Будапеште

Парижане — действующие обладатели трофея

Канониры во второй раз сыграют в финале ЛЧ

В прямом эфире в Украине матч ПСЖ — "Арсенал" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Посмотреть игру можно по подпискам: "Megopack" и "Спорт". На данный момент стоимость подписки составляет от 279 грн/месяц. Встреча пройдет на "Пушкаш Арена", начало поединка в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, "Арсенал" выиграл основной этап Лиги чемпионов 2025/26, ПСЖ занял 11-е место. В стыковом раунде ЛЧ парижане выбили "Монако" (5:4 по итогам двух матчей), затем прошли "Челси" (8:2), "Ливерпуль" (4:0) и "Баварию" (6:5). Канониры, в свою очередь, начали плей-офф с 1/8 финала, где выбили из турнира "Байер" (3:1), после чего прошли "Спортинг" (1:0) и "Атлетико" (2:1).