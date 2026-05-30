Говорил, что Украина "заслужила войну". Скандальный блогер Трушковский получил американский паспорт

Мужчина не впервые обвиняет украинцев из США

Скандальный блогер Андрей Трушковский, после начала полномасштабной войны живущий в США, 29 мая сообщил в соцсетях, что больше не хочет иметь ничего общего с украинцами и намекнул на получение новых паспортов.

В Instagram блогер опубликовал эмоциональное сообщение, в котором заявил, что "насытился украинской любовью". "Официально считайте меня поляком, евреем, американцем, немцем — кем угодно, но я больше не хочу иметь с вами ничего общего! (Я об озлобленной части украинцев.). Было приятно, но пришло время новых паспортов", — написал Трушковский.

Также он добавил, что якобы "сделал немало для развития финансовой грамотности украинцев" и заявил, что "ставит точку".

Скандальные заявления о войне

Это уже не первый скандал с участием блогера. Еще в сентябре 2025 года Трушковский вызвал волну возмущения после заявлений о войне в Украине. Тогда он обвинил украинцев в "безразличии" и заявил, что страна якобы "заслужила" полномасштабное вторжение. "Пусть меня сейчас забрасывают камнями, но я все равно это скажу: Украина заслужила эту войну. Это плата за выбор народа и результат безразличия к реальным проблемам каждого из вас!" — заявил блогер.

Его слова вызвали шквал критики в соцсетях. В частности, в Telegram-канале "Злива" назвали высказывания блогера оскорбительными и опасными во время войны. "Быть таким правдорубом очень удобно из США", — отметили авторы канала, комментируя заявления Трушковского.

Кто такой Андрей Трушковский

Родился и вырос в Киеве. Учился в Национальном университете пищевых технологий по специальности "Автоматизация компьютерных систем". В 18 лет работал официантом, потом — моделью и ведущим. Позже начал активно развивать блогерскую деятельность в сфере финансов, криптовалюты и инвестиций.

Блогер был женат на соучредительнице сети салонов красоты G.Bar Сабиной Мусиной. Пара поженилась в 2020 году, но уже через год развелась. После разрыва Трушковский публично комментировал финансирование первого салона G.Bar. Он заявлял, что бизнесмен Константин Чередниченко, бывший муж Мусиной, вложил в открытие бизнеса 50 тысяч долларов, намекая на вероятное коррупционное происхождение средств.

В настоящее время блогер живет в Лос-Анджелесе вместе с новой избранницей – украинской моделью.

Роскошная жизнь в США и русскоязычный контент

В своих соцсетях Трушковский регулярно демонстрирует роскошный образ жизни. Зарабатывает блогер на курсах и видео о финансах и криптовалюте, хотя профильного экономического образования не имеет.

Его YouTube-канал имеет более 278 тысяч подписчиков, а Instagram – около 147 тысяч. Контент блогер в основном ведет на русском языке. В описании YouTube-канала до сих пор есть ссылка на запрещенную в Украине российскую соцсеть "ВКонтакте".

После начала полномасштабного вторжения Трушковский живет в США. В одном из интервью он заявил, что выехал из Украины "на законных основаниях", поскольку еще с 2016 года непригоден к военной службе и имеет соответствующие документы.

