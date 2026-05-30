Эту ошибку совершают почти все: шеф-повар раскрыл секрет идеально хрустящей рыбы

Жареная рыба – простое и популярное блюдо, которое легко приготовить дома, если соблюсти несколько базовых принципов. Один из них — правильная панировка, определяющая, насколько хрустящей будет корочка и останется ли рыба сочной внутри.

Вместо классических панировочных сухарей или яйца часто используют только муку. Но важно, что это не один вид, а смесь нескольких типов, работающих в сочетании. Самый распространенный вариант — пшеничная мука как основа, к которой добавляют нутовую (из бобов нута). Именно нутовая мука делает корочку более хрустящей и "легкой". Иногда также добавляют небольшую часть рисовой или кукурузной муки — они дополнительно усиливают хрусткость. Об этом говорится на портале "okdiario".

В результате получается простая смесь без сложных ингредиентов, хорошо обволакивающая рыбу и дающая равномерную золотистую корочку после жарки.

Для приготовления хорошо подходит мелкая рыба. Например, мойва – доступный вариант с нежным мясом, который быстро готовится и остается сочным после жарки. Также часто используют хек — у него мягкое белое филе и почти не содержит мелких костей.

Перед жаркой рыбу обычно не моют под проточной водой, чтобы не вымывать естественный вкус. Ее очищают, обсушивают и сразу обваливают в мучной смеси без дополнительных ингредиентов.

Жарят рыбу в хорошо разогретом масле, желательно оливковом или подсолнечном, не перегружая сковороду, чтобы куски не "парились", а именно жарились.

Подавать блюдо лучше сразу после приготовления – тогда корочка остается хрустящей, а мясо внутри – сочным.

Кроме мойвы и хека, для жарки хорошо подходят сардины, которые обладают насыщенным вкусом и сохраняют сочность после термической обработки, треска — как классический вариант с плотным филе, а также барабуля, отличающаяся деликатным вкусом и нежной текстурой после жарки.