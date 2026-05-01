"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть украинское Классико

Зрителям будет доступна бесплатная трансляция игры

В воскресенье, 3 мая, состоится центральный матч второго круга Украинской премьер-лиги (УПЛ). Во Всеукраинском футбольном дерби встретятся "Динамо" и "Шахтер".

Что нужно знать

В прямом эфире матч 26-го тура УПЛ "Динамо" — "Шахтер" покажут телеканалы "УПЛ ТБ" и "2+2". Об этом сообщает "Телеграф".

Игра "Динамо" — "Шахтер" пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начало встречи в 18:00 по киевскому времени. Добавим, что встречу также можно будет посмотреть на YouTube-канале Football Hub.

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне соревнуются за медали, однако навязать борьбу "Шахтеру" за "золото", вероятно, не смогут. Кубок Украины — единственный трофей, на который претендуют Бело-синие в текущей кампании. В финале турнира киевляне сыграют против "Чернигова". Решающая игра состоится 20 мая на "Львов-Арене".

"Шахтер", в свою очередь, мчит к чемпионству в УПЛ, а также ведет борьбу за попадание в финал Лиги конференций. Правда, в первом полуфинале Горняки потерпел поражение от "Кристал Пэлас" со счетом 1:3.