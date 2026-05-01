Коломойский получил очередное подозрение: сколько он уже в СИЗО и какой срок грозит олигарху

СБУ и ОГП заявляют о мошеннической схеме с кредитными средствами

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении Игорю Коломойскому. Речь идет о возможном завладении более 100 млн грн "ПриватБанка".

Что нужно знать:

Речь идет о схеме с кредитами "ПриватБанка" в 2014 году

Денежные средства выводили через сеть компаний для имитации операций

Следствие проверяет другие эпизоды на сумму свыше 1,9 млрд долларов

О подозрении бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины сообщили в СБУ и ОГП. В то же время "Телеграфу" из собственных источников стало известно, что речь идет именно об Игоре Коломойском.

В материалах дела говорится, что в 2014 году фигурант и связанные лица завладели более 100 млн грн. По схеме выводили кредитные ресурсы, а движение их скрывали под законные финансовые операции.

"Следствие установило, что подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового обращения", — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Игорь Коломойский менял имидж

Заметим, что это не все – ОГП сообщает об исследовании других фактов "завладения подозреваемым и другими бывшими совладельцами указанного банка на общую сумму свыше 1,9 млрд долларов США ".

Сторона обвинения считает, что часть активов осела на личных счетах устроителей. Источником денег называют кредитные ресурсы банка. Кроме бизнесмена могли быть привлечены другие служащие банка, руководители предприятий и другие.

Подозрение объявили по ст. 190 ч. 4 Уголовного кодекса за "мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы". В настоящее время продолжается досудебное расследование, а санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

В чем еще подозревают Коломойского

Коломойский уже находится не на свободе – со 2 сентября 2023 года он находится в изоляторе СБУ по подозрению БЭБ в мошенничестве и легализации имущества. В частности, бывшего бенефициара ПриватБанка и еще пятерых человек подозревают в завладении более 9,2 млрд грн. По версии следствия средства вывели из-за фиктивных операций с облигациями, часть из них — легализовали через подконтрольные компании. Также Коломойского подозревают в организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко и за то, что в 2013-2020 годах он мог легализовать более 500 млн грн, выводя средства за границу через подконтрольные банковские структуры. Именно из-за последнего дела он оказался в СИЗО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что суд в Лондоне признал национализацию "ПриватБанка" в 2016 году законной. В феврале стало известно, что в банке списали долги бывших владельцев.