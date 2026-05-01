"Динамо" — "Шахтар": де і коли дивитись українське Класичне

Глядачам буде доступна безкоштовна трансляція гри

У неділю, 3 травня, відбудеться центральний матч другого кола Української Прем’єр-ліги (УПЛ). У Всеукраїнському футбольному дербі зустрінуться "Динамо" та "Шахтар".

Що потрібно знати

У прямому етері матч 26-го туру УПЛ "Динамо" — "Шахтар" покажуть телеканали "УПЛ ТБ" та "2+2". Про це повідомляє "Телеграф".

Гра "Динамо" — "Шахтар" пройде у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, початок зустрічі о 18:00 за київським часом. Додамо, що зустріч також можна буде переглянути на YouTube-каналі Football Hub.

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни змагаються за медалі, проте нав’язати боротьбу "Шахтарю" за "золото", мабуть, не зможуть. Кубок України — єдиний трофей, на який претендують Біло-Сині у поточній кампанії. У фіналі турніру кияни зіграють проти "Чернігова". Вирішальна гра відбудеться 20 травня на "Львів-Арені".

"Шахтар", своєю чергою, мчить до чемпіонства в УПЛ, а також веде боротьбу за потрапляння у фінал Ліги конференцій. Щоправда, у першому півфіналі Гірники зазнав поразки від "Крістал Пелас" з рахунком 1:3.