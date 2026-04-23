"Ипподром - в каждый дом!": переговорщик Путина Мединский придумал новый вид спорта в России
В РФ собрались возрождать "тройку"
Помощник президента России, идеолог Кремля Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил, что "тройка" должна стать национальным видом спорта в РФ. В российском сегменте Интернета его слова вызвали лишь волну шуток.
Что нужно знать
- В России хотят сделать скачки национальным видом спорта
- Мединский сравнил "тройку" с крикетом
- В сети смеются над российским чиновником
Соответствующий комментарий Мединского приводит РИА Новости. Он сравнил "тройку" с крикетом.
Русская тройка – один из национальных брендов. В отличие от балалайки, матрешки и медведя, тройка имеет большую связь с реальностью. Сугубо российское изобретение.
Огромную роль сыграли художники, авторы – начиная с Гоголя и его "Мертвых душ". Хотел бы пожелать энтузиастам быстрее восстановить систему, которая бы объединяла всех, кто темой интересуется. Это должен быть настоящий национальный вид спорта, потому что тройка лучше, чем крикет.
В сети лишь посмеялись над словами Мединского. Пользователи отметили, что большинство россиян не имеет средств для того, чтобы содержать лошадей, не говоря уже о тройке. Некоторые шутят, что следующим национальным видом спорта в РФ станет "русская рулетка" или "тройки НКВД".
Справка: "Тройка" — вид запряжки с тремя лошадьми. Центральная лошадь (коренник) идет рысью, а боковые (пристяжные) — галопом. Соревнуются экипажи в скоростной езде и фигурной (оценивается мастерство управления, съезженность лошадей, красота запряжки и гармония движений экипажа).
Тройки НКВД — это внесудебные органы, ставшие одним из главных инструментов массовых репрессий в СССР, особенно в период "Большого террора" (1937–1938). Комиссия называлась "тройками", потому что в нее входили три чиновника: начальник областного управления НКВД (председатель), секретарь обкома ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), прокурор области.
