"Ипподром - в каждый дом!": переговорщик Путина Мединский придумал новый вид спорта в России

В РФ собрались возрождать "тройку"

Помощник президента России, идеолог Кремля Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил, что "тройка" должна стать национальным видом спорта в РФ. В российском сегменте Интернета его слова вызвали лишь волну шуток.

Что нужно знать

В России хотят сделать скачки национальным видом спорта

Мединский сравнил "тройку" с крикетом

В сети смеются над российским чиновником

Соответствующий комментарий Мединского приводит РИА Новости. Он сравнил "тройку" с крикетом.

Русская тройка – один из национальных брендов. В отличие от балалайки, матрешки и медведя, тройка имеет большую связь с реальностью. Сугубо российское изобретение. Огромную роль сыграли художники, авторы – начиная с Гоголя и его "Мертвых душ". Хотел бы пожелать энтузиастам быстрее восстановить систему, которая бы объединяла всех, кто темой интересуется. Это должен быть настоящий национальный вид спорта, потому что тройка лучше, чем крикет. Владимир Мединский

В сети лишь посмеялись над словами Мединского. Пользователи отметили, что большинство россиян не имеет средств для того, чтобы содержать лошадей, не говоря уже о тройке. Некоторые шутят, что следующим национальным видом спорта в РФ станет "русская рулетка" или "тройки НКВД".

Справка: "Тройка" — вид запряжки с тремя лошадьми. Центральная лошадь (коренник) идет рысью, а боковые (пристяжные) — галопом. Соревнуются экипажи в скоростной езде и фигурной (оценивается мастерство управления, съезженность лошадей, красота запряжки и гармония движений экипажа).

Что такое "тройка"

Тройки НКВД — это внесудебные органы, ставшие одним из главных инструментов массовых репрессий в СССР, особенно в период "Большого террора" (1937–1938). Комиссия называлась "тройками", потому что в нее входили три чиновника: начальник областного управления НКВД (председатель), секретарь обкома ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), прокурор области.

