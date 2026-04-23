Новое заявление Путина рассмешило даже россиян
Глава Кремля наградил российских спортсменов и отметился нелепыми обвинениями
Президент России Владимир Путин обвинил чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) в коррупции. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК отстранил российских атлетов от международных соревнований, однако в некоторых видах спорта Россия возвращается на мировую арену с флагом и гимном.
Что нужно знать
- Путин наградил российских боксеров за победы на "чемпионате мира"
- Глава Кремля заявил о коррупции в МОК
- Сеть хохочет над словами президента РФ
Соответствующий комментарий главы Кремля приводит ТАСС. По его словам, прежнее руководство МОК (Томас Бах) нанесло "ущерб олимпийскому движению".
Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта в Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.
Позорное, я бы сказал, трусливое политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма.
Данное заявление Путина лишь рассмешило сеть. В российском сегменте Интернета пользователи в открытую называют слова главы Кремля "ахинеей", а также отмечают, что Путин живет в своем мире с альтернативной реальностью.
Добавим, что данные слова Путин произнес во время награждения российских боксеров. Спортсменов награждали за победы на фейковом чемпионате мира, который проходил под эгидой IBA (Международная ассоциация бокса). Данная организация управляется другом Путина Умаром Кремлевым и была исключена из МОК из-за коррупции. Страны, которые отказались выступать под эгидой IBA создали новую боксерскую федерацию — World Boxing. Позднее организацию признал МОК, после чего Федерация бокса Украины присоединилась к ней.
Ранее Путин рассмешил сеть заявив, что Россия готова к проведению Олимпийских игр. К слову, РФ отказалась от идеи проведения альтернативной Олимпиады, хотя указ об ее проведении подписывал лично Путин.