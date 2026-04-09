"Шахтер" почтил память Луческу разгромной победой в Лиге конференций (видео)
В такой день Горняки не имела права сыграть плохо
В четверг, 9 апреля, "Шахтер" сыграл первый матч против АЗ в четвертьфинале Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Также в этот день в Бухаресте (Румыния) состоялось прощание с великим тренером Мирчей Луческу.
Что нужно знать
- "Шахтер" принимал АЗ в Польше
- Впервые за почти 12 лет игру Горняков посетил президент клуба Ринат Ахметов
- Победитель противостояния выйдет на "Кристал Пэлас" или "Фиорентину"
Встреча, проходившая на стадионе "Мейски" в Кракове (Польша), завершилась со счетом 3:0 в пользу Горняков. Об этом сообщает "Телеграф". Видео предоставлено Megogo.
Первый тайм прошел при небольшом преимуществе Горняков, однако до опасных моментов дело так и не дошло.
В начале второго тайма дончане прижали соперника к воротам и создали несколько убойных моментов, правда, футболистам Горняков немного не хватило точности. Ключевой момент в игре произошел на 72-й минуте. Педриньо принял мяч вблизи чужой штрафной и мощно, а главное точно пробил с линии штрафной — без шансов для вратаря. Через 9 минут Алиссон удвоил преимущество дончан, воспользовавшись неразберихой в чужой штрафной. Еще через 2 минуты Алиссон оформил дубль!
"Шахтер" – АЗ – 3:0
Голы: Педриньо (72), Алиссон (81, 83)
Предупреждения: Педро Энрике (59) – Пенетра (48), де Вит (64)
"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Педриньо (Назарина, 89), Изаки (Бондаренко, 24), Алиссон (Конопля, 89), Невертон (Эгиналду, 74), Кауан Элиас (Траоре, 74).
АЗ: Зут, ван Дейл, Пенетра, Гус, де Вит, Мейнанс, Смит, Маикума (Дейкстра, 46), Садик (Даал, 55), Перротт (Меердинк, 74), Патати (Уфкир, 74).
Примечательно, что игру посетил президент "Шахтера" Ринат Ахметов, который не показывался на матчах Горняков с мая 2014 года. Ахметов возглавлял делегацию "Шахтера" на церемонии прощания с Мирчей Луческу. Ожидается, что президент "Шахтера" также посетит закрытые похороны Мистера, запланированные на 10 апреля.
Отметим, ответная игра между командами состоится 16 апреля в Алкмаре (Нидерланды). Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против победителя дуэли "Кристал Пэлас" — "Фиорентина".
Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0). На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2).