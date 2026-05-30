Проклятье Дрейка и автобус: лучшие шутки и мемы о финале Лиги чемпионов ПСЖ - "Арсенал"

Сеть отреагировала на решающий поединок в главном еврокубке

В субботу, 30 мая, ПСЖ победил "Арсенал" (1:1, 4:3 по пенальти) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Канониры выставили "автобус" после забитого мяча, но это им не помогло.

Что нужно знать

ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Канониры выставили в обороне "автобус"

Сеть отреагировала на матч мемами и шутками

Интернет смеялся над очередной провальной ставкой рэпера Дрейка, а также над событиями в игре. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра отлично началась для "Арсенала"

В первом тайме досталось российскому вратарю ПСЖ Матвею Сафонову

Ситуацию высмеяли на альтернативной трансляции от Megogo

"Арсенал" после забитого мяча сел в оборону, вызвав волну шуток

Канониров сравнивали с автобусом. Так называют тактику глухой обороны в футболе

Во втором тайме ПСЖ сравнял счет

Забарный внезапно появился на поле во 2 экстра-тайме

Дело дошло до серии пенальти

Рэпер известен своей любовью к азартным играм и часто публикует в соцсетях скриншоты ставок на миллионы долларов. Из-за его выбора фавориты регулярно терпят фиаско. Так произошло и в финале ЛЧ

ПСЖ добыл победу в серии 11-метровых

"Арсенал" традиционно владеет мячом, однако в финале ЛЧ было иначе

"Динамо" воспитало Забарного

"Арсенал" подвел английский футбол, остальные еврокубки выиграли именно англичане

"Арсенал" во второй раз остался без трофея Лиги чемпионов

В Париже начались беспорядки еще по ходу игры, ночь в столице Франции будет жаркой

Канониры без трофея ЛЧ

Атака ПСЖ не впечатлила в финале ЛЧ

Видео предоставлено Megogo.

Полный видеообзор матча ПСЖ — "Арсенал"

Напомним, "Арсенал" выиграл основной этап Лиги чемпионов 2025/26, ПСЖ занял 11-е место. В стыковом раунде ЛЧ парижане выбили "Монако" (5:4 по итогам двух матчей), затем прошли "Челси" (8:2), "Ливерпуль" (4:0) и "Баварию" (6:5). Канониры, в свою очередь, начали плей-офф с 1/8 финала, где выбили из турнира "Байер" (3:1), после чего прошли "Спортинг" (1:0) и "Атлетико" (2:1).