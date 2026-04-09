На прощание с Луческу пришел звездный украинский футболист: Суркис и Ахметов прилетят позже

В Бухаресте проходит церемония прощания с великим тренером

Известный украинский футболист Дмитрий Чигринский прилетел в Бухарест, чтобы попрощаться с Мирчей Луческу. Мистер умер 7 апреля в больнице.

Чигринский, который работал с Луческу в "Шахтере", со слезами на глазах произнес трогательную речь. Об этом сообщает fanatik.

Я просто хочу поблагодарить его за ту роль, которую он сыграл в моем развитии. Я думаю, он был учителем, наставником, мастером для всех нас. И я думаю, теперь мы наконец поймем, насколько он был велик. Я имею в виду, насколько он был велик и какую важную роль, какое огромное наследие он оставил в футболе и лично для всех людей, которых он тренировал и с которыми был связан. Я очень благодарен ему. Я чувствую себя счастливым, что мне посчастливилось иметь его в качестве тренера на протяжении стольких лет. Спасибо. Дмитрий Чигринский

Издание отмечает, что президенты киевского "Динамо" и "Шахтера" Игорь Суркис и Ринат Ахметов соответственно прилетят на похороны Луческу в пятницу, 10 апреля.

Желающие отдать последние почести великому тренеру Луческу смогут сделать это в четверг, 9 апреля, на Национальной арене Бухареста с 10:00 до 20:00 по местному времени. Заключительный день церемоний состоится 10 апреля. Сначала пройдет служба в церкви Святого Элефтериоса, начало в 10:00, затем в 13:10 состоятся похороны с воинскими почестями на кладбище Беллу. По просьбе семьи, посещение церкви и кладбища будет ограничено.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка наставника. Врач запретил Мирче покидать больницу, что в тот день спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии. 7 апреля сердце Луческу перестало биться.

Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а сын Рэзван прилетел в Бухарест на частном самолете.