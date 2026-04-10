Как выглядят наследники Луческу: что известно о внуках Мистера (фото)

Внуки легенды далеки от футбола

Великий румынский футболист и тренер Мирча Луческу оставил после себя огромное наследие. Мистера, который больше 10 лет работал в Украине, не стало 7 апреля.

Что нужно знать

Луческу умер в больнице Бухареста

У Мирчи остались жена, сын, внуки и правнуки

Правнук Мистера проявляет интерес к футболу

Сын Луческу Рэзван повторил футбольный путь отца. Сначала он играл на профессиональном уровне, после чего стал известным тренером. "Телеграф" рассказывает, что известно о наследниках Мирчи.

У Мирчи и его жены Нелли один ребенок — сын Рэзван. Он — бывший профессиональный футболист, играл на позиции вратаря в румынских клубах, а также за итальянскую "Крему". В начале нулевых он стал тренером. Луческу-младший успел поработать не только в Румынии, но и в Катаре, Греции и Саудовской Аравии. Сейчас он возглавляет ПАОК.

Мирча и Нелли Луческу с сыном/Фото: prosport.ro

Рэзван с женой Аной Марией воспитали двух детей — дочь Марию Луизу (Марилу) и сына Матея.

Марилу Луческу 34 года. Она ведет скромный образ жизни, заботясь не только о семье, но и о благотворительности. Она поет в церковном хоре и очень близка со своей бабушкой. После учебы в Швейцарии и жизни в Южной Африке она вернулась в Румынию вместе со своим мужем. Зятем Рэзвана стал перуанец Луис Эскобедо Д'Англес — профессор-исследователь в Университете Свободного штата (Южная Африка). Луис активно борется с расовой дискриминацией. Пара воспитывает троих детей в Бухаресте, старшему (Лучио) — 7 лет. Возможно, именно он продолжит футбольную историю семьи, ведь мальчик занимается в Академии "Рапида" (Бухарест).

Марилу Луческу и Луис Эскобедо/Фото: Facebook

Младший внук Мирчи Луческу Матей выбрал карьеру автогонщика, хотя Мистер хотел видеть его в футболе.

Матей, мой внук, сначала был талантлив, но я не понимаю, что случилось, позже он увлекся автомобилями. Возможно, он был также очень амбициозен. Он понял, что не сможет стать номером один в футболе, и бросил это дело. Он играл и вратарем, и нападающим. Я играл с ним. Я старался его мотивировать. Мирча Луческу

Матей Луческу, предприниматель, возродивший пивной бренд Grivița, в 2025 году занял первое место на пьедестале почета в своей категории на первом этапе Национального чемпионата.

Матей Луческу во время гонки/Фото: fanatik.ro

Матей Луческу/Фото: fanatik.ro

Приятная перемена после заводского комбинезона — гоночный костюм. Мне очень нравится, это невероятно красивый вид спорта, и для меня он, по крайней мере, расслабляющий. Я фанат автомобилей с самого детства. Матей Луческу

Напомним, прощальная церемония с Луческу растянулась на 3 дня. 8-9 апреля все желающие могли отдать последние почести великому тренеру на Национальной арене Бухареста. 10 апреля пройдет служба в церкви Святого Элефтериоса, после чего состоятся похороны Мирчи с воинскими почестями на кладбище Беллу. По просьбе семьи, посещение церкви и кладбища будет ограничено.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка наставника. Врач запретил Мирче покидать больницу, что в тот день спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии. 7 апреля сердце Луческу перестало биться.

Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а Рэзван прилетел в Бухарест из Греции на частном самолете.