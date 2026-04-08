Луческу сделал пророчество в 26 лет: футбольное завещание Мистера

Одно из желаний Мирчи исполнилось

Футбольное наследие Мирчи Луческу раскрыл сам великий тренер, когда ему было всего 26 лет. Румынская пресса рассказала детали пророчества Мистера после его смерти в Университетской больнице Бухареста (Румыния).

Луческу умер в Бухаресте

Мирча мечтал, чтобы сын пошел по его стопам

Рэзван Луческу был футболистом и стал успешным тренером

В 1971 году Луческу составил свое футбольное завещание. Об этом сообщает fanatik.ro.

В интервью журналу "Familia" 26-летний Мирча говорил, что очень хотел, чтобы его сын Рэзван, которому тогда было всего два года, пошел по его стопам. Невероятно, но Рэзван Луческу, которому сейчас 57 лет, был профессиональным футболистом, после чего стал успешным тренером. Сейчас он тренирует греческий ПАОК.

Он мог бы сделать гораздо больше, чем сделал я! И я надеюсь, что Рэзван компенсирует мои недостатки! Мирча Луческу в 1971 году

Мирча Луческу с женой Нелли и сыном Рэзваном/Фото: fanatik.ro

Рэзван Луческу/Фото: Getty Images

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка наставника. Врач запретил Мирче покидать больницу, что в тот день спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии.

Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а сын Рэзван прилетел в Бухарест на частном самолете.