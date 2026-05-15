ЧМ-2026 по хоккею: расписание и результаты матчей (видео)

Защищают титул чемпионов американцы

В пятницу, 15 мая, в Швейцарии стартует 89-й по счету чемпионат мира по хоккею. Все игры пройдут в Цюрихе и Фрибуре.

Что нужно знать

"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, расписание и результаты матчей ЧМ-2026. Добавим, что в Украине часть матчей покажет телеканал и медиа-платформа "Суспільне Спорт". Все игры для просмотра будут доступны на телеканале maincast.tv.

Отметим, турнир начнется с группового этапа. Топ-4 из каждой группы выйдут в четвертьфинал, после чего соревнования пройдут по олимпийской системе. Команды занявшие последние места в группах, вылетят во второй по силе дивизион. К слову, в 2027 году место в элите мирового хоккея займут Украина и Казахстан. Беларусь и РФ отстранены от участия из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Участники ЧМ-2026 по хоккею

Группа A: США, Швейцария, Финляндия, Германия, Латвия, Австрия, Венгрия, Великобритания

Группа B: Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Словения, Норвегия, Италия

Расписание и результаты матчей ЧМ-2026 по хоккею (обновляется)

Групповой этап (время киевское)

15 мая, пятница

17.20 – Финляндия – Германия (группа А)

17.20 – Канада – Швеция (группа В)

21.20 – США – Швейцария (группа А)

21.20 – Чехия – Дания (группа В)

16 мая, суббота

13.20 – Великобритания – Австрия (группа А)

13.20 – Словакия – Норвегия (группа В)

17.20 – Венгрия – Финляндия (группа А)

17.20 – Италия – Канада (группа В)

21.20 – Швейцария – Латвия (группа А)

21.20 – Словения – Чехия (группа В)

17 мая, воскресенье

13.20 – Великобритания – США (группа А)

13.20 – Италия – Словакия (группа В)

17.20 – Австрия – Венгрия (группа А)

17.20 – Дания – Швеция (группа В)

21.20 – Германия – Латвия (группа А)

21.20 – Норвегия – Словения (группа В)

18 мая, понедельник

17.20 – Финляндия – США (группа А)

17.20 – Канада – Дания (группа В)

21.20 – Германия – Швейцария (группа А)

21.20 – Швеция – Чехия (группа В)

19 мая, вторник

17.20 – Латвия – Австрия (группа А)

17.20 – Италия – Норвегия (группа В)

21.20 – Венгрия – Великобритания (группа А)

21.20 – Словения – Словакия (группа В)

20 мая, среда

17.20 – Австрия – Швейцария (группа А)

17.20 – Чехия – Италия (группа В)

21.20 – США – Германия (группа А)

21.20 – Швеция – Словения (группа В)

21 мая, четверг

17.20 – Латвия – Финляндия (группа А)

17.20 – Канада – Норвегия (группа В)

21.20 – Швейцария – Великобритания (группа А)

21.20 – Дания – Словакия (группа В)

22 мая, пятница

17.20 – Германия – Венгрия (группа А)

17.20 – Канада – Словения (группа В)

21.20 – Финляндия – Великобритания (группа А)

21.20 – Швеция – Италия (группа В)

23 мая, суббота

13.20 – Латвия – США (группа А)

13.20 – Дания – Словения (группа В)

17.20 – Швейцария – Венгрия (группа А)

17.20 – Словакия – Чехия (группа В)

21.20 – Австрия – Германия (группа А)

21.20 – Норвегия – Швеция (группа В)

24 мая, воскресенье

17.20 – Великобритания – Латвия (группа А)

17.20 – Дания – Италия (группа В)

21.20 – Финляндия – Австрия (группа А)

21.20 – Словакия – Канада (группа В)

25 мая, понедельник

17.20 – США – Венгрия (группа А)

17.20 – Чехия – Норвегия (группа В)

21.20 – Германия – Великобритания (группа А)

21.20 – Словения – Италия (группа В)

26 мая, вторник

13.20 – Венгрия – Латвия (группа А)

13.20 – Норвегия – Дания (группа В)

17.20 – США – Австрия (группа А)

17.20 – Швеция – Словакия (группа В)

21.20 – Швейцария – Финляндия (группа А)

21.20 – Чехия – Канада (группа В)

Четвертьфиналы

28 мая, четверг

17.20 – Четвертьфинал 1

17.20 – Четвертьфинал 2

21.20 – Четвертьфинал 3

21.20 – Четвертьфинал 4

Полуфиналы

30 мая, суббота

16.20 – Полуфинал 1

21.00 – Полуфинал 2

Матч за 3 место

31 мая, воскресенье

16.30

Финал

31 мая, воскресенье

21.20

Напомним, в 2025 году чемпионами мира по хоккею стали американцы. Команда США также выиграла Олимпийские игры в Милане.