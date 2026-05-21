Картофель не будет гнить неделями: проверьте, правильно ли вы его храните

Многие годы годами хранят картофель в пакетах, даже не догадываясь, что именно это часто становится причиной его быстрой порчи.

Из-за избытка влаги и отсутствия нормальной циркуляции воздуха овощ начинает прорастать, мокреть и гнить значительно раньше, чем должен. На самом деле, правильный способ хранения может продлить свежесть картофеля на несколько недель и помочь избежать лишних затрат. Об этом сообщает "Телеграф".

Главная ошибка — оставлять картофель в полиэтиленовых пакетах, в которых его продают в магазинах. После сбора картофель продолжает так называемое "дыхание": он потребляет кислород и выделяет влагу, тепло и углекислый газ. Если воздух не циркулирует, внутри пакета образуется влажный микроклимат, идеально подходящий для появления плесени и бактерий.

Специалисты советуют хранить картофель в проволочных корзинах или открытых контейнерах с хорошей вентиляцией. Именно такая конструкция позволяет воздуху свободно циркулировать вокруг овощей, а лишней влаге быстро испаряться. Благодаря этому кожура дольше остается сухой и плотной, а риск гниения существенно уменьшается.

Еще одно преимущество проволочной корзины – более стабильная температура хранения. При "дыхании" картофель выделяет небольшое количество тепла, а циркуляция воздуха помогает избежать перегрева и накопления конденсата. Это особенно важно в теплое время года, когда овощи портятся гораздо быстрее.

Также картошку советуют держать в темном и прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей. Избыток света может привести к появлению зеленых участков на кожуре и ухудшить вкусовые свойства продукта.

Правильное хранение картофеля – это простой способ дольше сохранить овощи свежими, избежать порчи и не тратить лишние деньги на частые покупки.