Чисора - Уайлдер: где и когда смотреть бой

Британия примет большой бой

В субботу, 4 апреля, на арене O2 в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса. Возглавит шоу поединок опытных супертяжей Дерек Чисора (36-13, 23 КО) — Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО). "Телеграф" проведет онлайн — трансляцию вечера бокса Чисора — Уайлдер.

Что нужно знать

Чисора проведет бой с Уайлдером

Ожидается, что это станет последним поединком британца по прозвищу "Война"

Уайлдер ранее был доминирующим чемпионом мира (10 защит)

В Украине и мире шоу бокса Чисора — Уайлдер покажет медиа-сервис DAZN. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Посмотреть вечер бокса Чисора — Уайлдер на DAZN можно по системе PPV (плати за просмотр). Стоимость официальной трансляции составляет 861 грн. Кроме того, DAZN предлагает пользователям подписку Ultimate за 830 гривен/месяц. С ней можно посмотреть бой Чисора — Уайлдер немного дешевле.

Разогревочные поединки шоу Чисора — Уайлдер стартуют в 19:00 по киевскому времени, основной кард — в 21:00 по киевскому времени. Главный бой ориентировочно начнется после полуночи.

Ожидается, что победитель боя Чисора — Уайлдер приблизиться к чемпионскому поединку. Примечательно, что для Дерека этот поединок станет последним в карьере.

Чисора известен украинским болельщикам по бою с Виталием Кличко в 2012 году. Перед поединком "Война" дал пощечину сопернику, а также плюнул в лицо Владимиру Кличко. Затем Виталий попросту избил британца в ринге.

Уайлдер, в свою очередь, долгое время владел поясом WBC, пока его у него не отобрал Тайсон Фьюри. Американец провел трилогию с "Цыганским королем" — одна ничья и два поражения "Бронзового бомбардировщика".

Отметим, на данный момент поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.