Плющенко предал Путина и Россию: детали скандала

Бывший спортсмен критиковал тех, кто меняет спортивное гражданство, а теперь сам наступил на эти грабли

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство. Гном Гномыч (прозвище Александра) теперь будет кататься за Азербайджан.

Что нужно знать

Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан

Евгений называл предателями тех россиян, которые переходили в другие сборные

Гном Гномыч прокомментировал ситуацию

Об этом заявил сам Александр, сообщает sport-express.ru. 13-летний фигурист получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России на заседании Исполкома организации, которое прошло в четверг, 21 мая. Вероятно, он сможет выступать за Азербайджан со следующего сезона.

Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы. Александр Плющенко

Данное решение Плющенко вызвало большой общественный резонанс. Дело в том, что Евгений публично критиковал российских спортсменов, которые отказались выступать за Россию и сменили спортивное гражданство ради международных соревнований. Он называл их действия "отказом от президента" и "предательством страны".

Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от спецоперации (так в РФ называют войну против Украины) ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь. Евгений Плющенко

В сети смеются над Плющенко-старшим, который по собственному определению предал Путина и стал предателем РФ.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) ослабил санкции против российского фигурного катания. ISU разрешил россиянам выступать на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию). При этом на чемпионат мира-2026 и другие турниры текущего сезона россиян не приглашали.